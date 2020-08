Incidente la Paris, după ce PSG a pierdut finala Ligii Campionilor. Poliţia a intervenit pentru a-i dispersa pe fani VIDEO

Incidente au avut loc şi în apropierea stadionului Parc des Princes, însă în timpul meciului, potrivit Le Figaro. În timpul reprizei a doua, zeci de persoane au aruncat cu diverse obiecte către forţele de ordine şi către vehiculele acestora. Mai multe pubele au fost incendiate şi pompierii au intervenit pentru stingerea unei maşini care era în flăcări în apropiere de Champs-Elysees. Au fost incendiate vehicule, au fost sparte vitrine şi vandalizate magazine.

Mai mulţi fani s-au strâns după meci în faţa magazinului PSG şi au cântatL "Paris este magic". S-au folosit şi focuri de artificii. "Este simbolic să venimm aici. Îi susţinem şi la înfrângere. Rămânem uniţi şi asta îmi place la acest club. Pariziană până la moarte", a afirmat Melissa Miche, în vârstă de 17 ani.

Bayern Munchen a învins, duminică, la Lisabona, echipa Paris Saint-Germain, scor 1-0, şi a câştigat Liga Campionilor pentru a şasea oară în istorie.

