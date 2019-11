Incredibil, pensionar uitat în blocul contaminat din Timişoara. Mărturiile bărbatului VIDEO

România TV a difuzat joi mărturia unui om care nu a plecat absolut deloc din blocul din Timişoara despre care autoritățile au spus că a fost complet evacuat.

"N-am mai ieşit, am avut totul, alimente, acasă. Sunt la pensie şi câte 2-3 zile nu ies afară, că n-are rost aşa să mă plimb", a povestit omul, care a fost evacuat abia joi. "Azi-noapte am dormit acasă la mine, aici. Am fost acasă, m-am uitat la tv şi am dormit", a povestit barbatul uitat în casă.

Între timp, o nouă ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență a avut loc joi, la sediul Prefecturii Timiș, pentru ca autoritățile să analizeze ce măsuri vor lua în continuare după tragedia din blocul de pe str. Miorița, nr. 8, unde trei persoane au murit ca urmare a unei deratizări. Subprefectul de Timiș, Cristian Franțescu, a declarat că s-a decis ca locatarii evacuați din blocurile aflate pe str. Miorița, nr. 4, și pe str. Vaida Voievod, nr. 1, în care s-a efectuat deratizare de aceeași firmă care a efectuat astfel de servicii și pe str. Miorița, nr. 8, să revină la casele lor.

Interviu cu pensionarul uitat în blocul contaminat: