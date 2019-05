Indemnizaţii de peste 2400 de lei pe lună pentru familiile monoparentale

În expunerea de motive propunerii se spune că la ora actuală în România existp câteva zeci de mii de familii monoparentale "care au în întreținere copii, din diferite cauze, pentru care asigurarea unor condiții de trai decente este un deziderat greu de îndeplinit", scrie dcnews.ro.

"Familiile monoparentale aflate in situatie de dificultate al caror venit mediu lunar este mai mic decat 1,5 salarii minime brute pe tara au dreptul la un sprijin financiar ca forma de asistenta sociala. Sprijinul financiar se asigura prin acordarea unei indemnizatii lunare cu intretinere, in conditiile prevazute de prezenta lege, in suma neta echivalenta cu nivelul salariului minim brut pe tara la data stabilirii dreptului", conform proiectului de lege.

"Pentru aceasta, considerăm benefic și extrem de util ca statul să intervină cu o serie de măsuri de sprijinire a familiilor monoparentale, impunându-se atât o definire clară a noțiunii, cât și identificarea unor măsuri de ajutorare eficiente pentru ameliorarea situației socio-economice a acestor familii", se mai explică în expunerea de motive.

Ținând cont de aceste considerent inițiatorii propun instituirea unei indemnizații care să fie mai mare decât suma cheltuita de stat pentru un copil aflat în centru de plasament, adica suma de 2403 lei.