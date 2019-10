Articol publicat in: Societate

INDEMNIZAŢII majorate cu 75%, legea a fost promulgată. Sumele nu sunt impozitate

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat recent legea care stabileşte ca indemnizaţiile foştilor deţinuţi politic să fie majorate de la 400 de lei la 700 de lei pentru pentru fiecare an de suferinţe din cauze politice. Foştii deţinuţi politic au dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei pentru fiecare an de detenţie, sau pentru perioadele în care au fost strămutare în alte localităţi, deportare în străinatate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate. Soţul/Soţia celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale ţărăneşti ori decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 700 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. Indemnizaţiile acordate sunt neimpozabile şi nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi, potrivit legii. Președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), Octav Bjoza, a reacţionat. "Da, asta e culmea! Până în 2014, pentru un an de detenție primeam 200 de lei, dar nota bene: la un moment dat, pensia mea de inginer, cumulat cu reparația de la deținuți nu făcea cât indemnizația unui revoluționar cu rol determinant, categoria nou-creată după 25 de ani, care ia în mână 2.810 lei pe lună. În 2014, Ponta ne-a dublat de la 200 la 400 de lei și acum, de la 1 august, de la 400 la 700 de lei – 75%”, a precizat Octav Bjoza, pentru Bugetul.ro. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay