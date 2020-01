Individul care a spânzurat un câine în Capitală a fost identificat de poliţişti.

Ucigașul care a spânzurat un câine de o țeavă de gaz la Gara de Nord a fost reținut de poliție. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 44 de ani, om al străzii. O cameră video a dat de gol ucigașul fără adăpost.

Reținut pentru 24 de ore și adus la audieri aseară, nu a oferit o explicație coerentă. Pe aprcursul zilei de azi va ajunge în fața unui judecător, care va decide dacă este cazul ca individul să rămână pentru 30 de zile în spatele gratiilor.

Citeşte şi Rareş Bogdan, după ce un câine a fost spânzurat: Avem pedepse prea blânde pentru criminali

"În urma cercetărilor efectuate în cauză, la data de 4 ianuarie, poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie au depistat un bărbat, în vârstă de 44 de ani, bănuit de săvârşirea faptei. Persoana în cauză a fost reţinută pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentată magistraţilor cu propunere legală. Cercetările continuă, cu cel bănuit în stare de reţinere, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept", informează, duminică, Biroul de presă al Poliţiei Capitalei.



Poliţişti din cadrul Secţiei 1 s-au sesizat din oficiu după ce vineri au descoperit un câine spânzurat de ţeava de gaze a unui imobil din Sectorul 1.



"Pe 3 ianuarie 2020, în jurul orelor 12,00, poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de ucidere a animalelor, cu intenţie, fără drept, după ce au descoperit un câine spânzurat de o ţeavă de gaze aferentă unui imobil din sectorul 1", arată, într-un comunicat, Poliţia Capitalei.



Potrivit sursei citate, trupul animalului a fost predat Institutului de Diagnostic şi Sănătate pentru Animale.



Poliţiştii continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere a animalelor, cu intenţie, fără drept.