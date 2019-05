Infecţiile urechii la bebeluşi. Cum îţi dai seama că are infecţie la urechi. Când trebuie să mergi la medic

Cam jumatate dintre bebelusi fac cel putin o infectie a urechii pana la prima aniversare. Iar trei din patru copii contracteaza o astfel de infectie pana la implinirea varstei de 3 ani.

Infectiile urechii la bebelusi. Cum iti dai seama ca bebe are o infectie auriculara?

Cel mai simplu mod de a depista o infectie a urechii – sau orice alta problema de sanatate, de altfel – este sa fii atenta la schimbarile de dispozitie ale micutului tau. Daca observi ca bebelusul devine agitat si plange mai mult decat de obicei, inseamna ca este ceva in neregula. In cazul in care face si febra (usoara sau mai severa), ai inca un indiciu important. Infectiile auriculare tind sa apara imediat dupa o raceala sau o sinuzita. Asa ca tine cont si de acest aspect.

Alte simptome ale unei infectii la ureche:

– Bebelusul trage de ureche sau o apuca foarte des cu manuta. Acesta poate fi un semn ca are dureri. Totusi, nu intra in panica de fiecare data cand puiul tau duce mana la ureche; bebelusii se trag singuri de urechiuse in joaca (fara sa aiba neaparat un motiv), asa ca, daca nu observi si alte simptome, nu e cazul sa te ingrijorezi ca s-ar putea sa fie bolnavior.

– Micutul are varsaturi sau diaree. Virusul sau bacteria care i-a provocat infectia urechii poate afecta in acelasi timp si tractul gastrointestinal.

– Ii scade pofta de mancare. Asa cum ai aflat mai sus, din cauza unei infectii auriculare, bebelusul poate avea si probleme cu stomacelul. De altfel, s-ar putea sa aiba dureri la inghitire sau la mestecare. Prin urmare va refuza sanul sau biberonul dupa cateva inghitituri.

– Scurgeri galbui sau albe din ureche. Acest lucru se intampla rar. Insa este un indiciu clar ca e vorba de o infectie. O astfel de scurgere semnaleaza ca exista o mica gaura in timpan. Nu te alarma – odata ce infectia e tratata, locul se va vindeca.

– Urechea emana un miros neplacut. In cazul unei infectii auriculare, s-ar putea sa observi un miros neplacut care vine din urechea micutului.

– Bebe nu mai doarme bine. Cand bebelusul sta intins, durerile provocate de infectia urechii sunt mai mari, asa ca micutul va avea probleme de somn.

De ce apar infectiile urechii la bebelusi?

Infectiile auriculare sunt cauzate de o bacterie sau de un virus. Acest lucru se intampla cand in zona din spatele timpanului se acumuleaza fluid, care atrage bacterii, ducand la dezvoltarea unei infectii. In mod normal, orice fluid care patrunde in aceasta zona (de exemplu, atunci cand ii faci baita bebelusului si ii intra apa in urechi) iese imediat afara prin trompa lui Eustachio, un canal care face legatura intre timpan (urechea medie) si nazofaringe (partea din spate a nasului si a gatului). Insa, daca exista un blocaj in trompa lui Eustachio – asa cum se intampla cand racim, avem o sinuzita sau o alergie sezoniera –, fluidul ramane prins in urechea medie.

Bacteriile prospera in spatii intunecate, umede si cu caldura, asa ca un timpan plin de fluid e mediul perfect pentru inmultirea lor. Pe masura ce infectia se agraveaza, inflamatia din spatele timpanului si din interiorul lui tinde sa creasca, provocand durere si disconfort.

