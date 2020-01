Informaţie bombă în cazul Caracal. Ce s-a întâmplat cu oasele găsite de jurnaliştii România TV în lizera pădurii

Avocatul familiei Melencu a declarat, la România TV, că în dosarul de la DIICOT privind dispariţia Alexandrei şi Luizei apare şi un raport cu privire la oasele găsite de jurnaliştii România TV în liziera padurii de lângă Caracal.

"Domnul Gradinaru va felicit pentru descoperire. Dvs. cu colegul v-ati dus la liziera in octombrie si ati gasit resturile acelea. Acum in baza unui raport de expetiza s-a constatat că acele resturi fac parte din resturile descoperite cu cateva luni inainte din acelasi lot de resturi. Sunteti mentionati in raportul de expertiza. Am vorbit şi cu colegul meu si el spune la fel. O sa incercam sa il convingem sa recunoasca adevarul, dar daca eram ajutati mai mult de procurori era bine. Trebuie sa incercam noi. (...) Asa cum scrie el in cerere cere sa fie audiat de urgenta si domnii de la Parchet numai ca pe o urgenta nu o trateaza. Cererea a fost eliberata de la arest in data de 6 ianuarie si DIICOT o inregistreaza pe 7 ianuarie dupa ce am zis ca ma adresez lui Iohannis pentru refuz. E originalul la dosar. (Cererea n.red.) e intr-un stil specialist, dar scrisul se aseamana cu cel din agende. Se poate sa fie si copiata dintr-o ordonanta. Nu e facuta din memorie de el", a declarat Carmen Obârşanu, la România TV.