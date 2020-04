Ingeri pazitori. Semne ca sunt cu tine. Cea mai puternica rugaciune catre ingerul pazitor

Inca de la nastere, fiecare fiinta umana este lasata sub protectia unor ingeri pazitori care au sarcina precisa de a o asista in orice moment al vietii sale, fara s-o abandoneze niciodata. Fiecare persoana are propriii sai ingeri pazitori, indiferent de rasa, cultura sau religia de care apartine. Chiar si persoanele care spun ca sunt atee, materialiste convinse sau cele care refuza sa creada intr-o alta dimensiune decat cea terestra, au ingeri pazitori.