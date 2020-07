Înghiţite de asfalt, în timp ce mergeau pe trotuar. Momentul şocant în care două femei dispar sub şosea VIDEO

Incidentul a avut loc în oraşul Chongqing, pe una dintre străzile principale ale acestei municipalităţi cu peste 30 de milioane de locuitori. Ambele femei au supraviețuit accidentului cu răni minore după ce au fost salvate de pompieri. Una dintre femei le-a povestit martorilor: "Mergeam pe acolo și ne-am prăbușit brusc. Picioarele mele au fost prinse sub o stâncă".

Autoritățile spun că din cauza ploilor torențiale din regiune terenul a cedat. O investigație suplimentară a cauzei aceste alunecări de teren este în curs de desfășurare.

