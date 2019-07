Înregistrarea discuţiei dintre pilotulul avionului Tarom şi turnul de control: "E ceva fum după dvs. Aţi avut explozie!"

O aeronavă Tarom care venea de la Satu Mare a avut probleme mari pe Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti după ce s-a produs o explozie la anvelopele trenului de aterizare.

A apărut înregistrarea discuției dintre controlorii de trafic de la Otopeni și echipajul navei:

"Tarom 638 Tango, să ştiţi că e ceva fum după dumneavoastră.

Am copiat. Mulţumesc!

Deocamdată nu putem să ieşim pe pistă.

Nu e problemă, nu aveţi trafic în spatele dumneavoastră la aterizare, deci rămâneţi pe poziţie.

Din informaţiile de la Wizz-ul care a trecut pe Oscar, am înţeles că aţi fi avut explozie pe partea dreaptă.

Am înţeles. Mulţumesc!"