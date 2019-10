Articol publicat in: Sport

Insistenţele lui Victor Piţurcă au dat roade. Gazonul de pe stadionul Ion Oblemenco va fi schimbat, în schimbul a 600.000 euro

Autor: Marius Neagu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că a primit din partea Companiei Naţionale de Investiţii (CNI) convenţia privind înlocuirea gazonului natural al Stadionului "Ion Oblemenco" aflat într-o stare precară încă de la inaugurarea arenei cu unul hibrid, aşa cum au solicitat jucătorii şi antrenorii echipei Universitatea Craiova, el estimând că valoarea totală a lucrărilor se va ridica la peste 600.000 de euro. "CNI ne confirmă şi ne transmite modelul de convenţie şi valoarea de finanţare. Noi am avut în această perioadă un schimb de comunicări cu CNI după ce constructorul şi-a anunţat voinţa de a înlocui gazonul de pe stadionul "Ion Oblemenco". Am propus CNI să venim cu o cofinanţare în situaţia în care se poate schimba soluţia tehnică a gazonului aşa cum a fost ea prevăzută iniţial în caietul de sarcini din 2014, adică din gazon natural în gazon hibrid. Gazonul hibrid ca şi noutate tehnică e apărut mai târziu. Iar noi ne-am arătat disponibilitatea de a suporta diferenţa de preţ între cel natural şi cel hibrid, asta în situaţia în care constructorul îşi asumă schimbarea gazonului în garanţie. Iar acum avem ceea ce ne-am dorit, gazonul care e cel mai bun la ora asta. Constructorul îşi asumă toate lucrările şi nu pierdem garanţia stadionului", a spus Mihail Genoiu. Edilul a explicat că Primăria Craiova va achita 297.500 de euro cu TVA, reprezentând diferenţa dintre gazonul natural şi cel hibrid. "Au fost discuţii între CNI şi constructor şi se pare că valoarea acestor lucrări este foarte mare, este mult mai mare, pentru că sunt multe lucrări care trebuie făcute pentru schimbarea acestei soluţii. Iar la ora aceasta CNI ne transmite, la adresa noastră prin care solicitam valoarea cofinanţării, că aceasta este în cuantum de 297.500 de euro cu TVA. Deci asta este valoarea de cofinanţare pe care trebuie să o punem noi. Finanţarea noastră şi toate lucrările pe care le face acum constructorul prin CNI vor intra în patrimoniul nostru. Lucrările vor avea o perioadă de garanţie şi de bună execuţie şi se menţine o perioadă de 6 luni de mentenanţă de către constructor", a spus primarul Craiovei. Întrebat ce procent din total reprezintă partea de cofinanţare, Mihai Genoiu a menţionat că nu are date exacte, dar a estimat că valoarea finală se va ridica la o sumă mai mare decât dublul valorii suportate de Primărie, mai exact peste 600.000 de euro. "Nu avem informaţii, dar din ce am văzut, noi discutam la un moment de valoarea gazonului. Deci valoarea gazonului ca şi gazon este undeva în jur de 300.000 de euro, problema este că valoarea aceasta a gazonului hibrid nu cuprinde TVA şi nu cuprinde nicio lucrare. Deci noi vom primi facturile, situaţia lucrărilor şi tot ce vor avea ei (n.r. - CNI) de la antreprenor şi vom vedea sumele. Dar eu cred că sumele sunt mult mai mari decât dublul valorii pe care o cofinanţăm noi", a menţionat Genoiu. Primarul Craiovei susţine că lucrările de înlocuire a gazonului pot începe chiar şi peste două zile: "Noi vom convoca o şedinţă de Consiliu Local chiar pentru mâine şi vom supune votului atât forma convenţiei cu CNI, cât şi valoarea care trebuie cofinanţată. Consiliul Local va decide, iar dacă decizia va fi favorabilă vom solicita viza de legalitate a prefectului poate chiar în aceeaşi zi, iar de a doua zi pot începe lucrările". Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, s-a arătat extrem de nemulţumit de starea gazonului de pe Stadionul "Ion Oblemenco", afirmând chiar că în situaţia în care Primăria nu îl va înlocui va lua în calcul mutarea formaţiei pe o altă arenă. "Nu se poate aşa ceva. Trebuie să dea de gândit organelor care conduc, Primăriei, pentru că foarte repede trebuie să se ia măsuri. Dacă nu, şi băieţii cred că sunt la unison cu mine, o să mergem să jucăm în altă parte. Asta e, avem un stadion extraordinar, dar nu avem ce trebuie jucătorilor. Este un minus mare pentru noi acest gazon", a spus Piţurcă, acesta menţionând că noul gazon trebuie să fie unul hibrid, cu iarbă naturală şi artificială, pentru a rezista mai mult timp. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay