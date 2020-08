Însoţitorii de bord fac un apel disperat: "Vă pregătiţi să jefuiţi patrimoniul Tarom, sub pretextul eficientizării"

"Stimați politicieni și drag popor român,

Nu lăsați aviația să moară ! Aviația română se află la loc de cinste între pionierii aviației mondiale, TAROM este printre cele mai vechi companii aeriene din Europa. Suntem renumiți la nivel mondial pentru profesionalismul aviatorilor români. Suntem mândri că ne-am ales această meserie, pentru noi aviația înseamnă tradiție, înseamnă pasiune, înseamnă valoare.

In momentul de față angajații TAROM au ajuns cei care vor plăti cu viața lor prețul incompetenței managerilor și consilierilor foarte bine remunerați care s-au perindat pe la conducerea companiei. Aceiași manageri care au încheiat contracte păguboase împotriva interesului Companiei Tarom și care și-au bătut joc de ințelegerea și bunăvoința de care au dat dovadă aviatorii.

Nu ne mai amenințati că aceasta este ultima noastră șansă în condițiile în care voi, clasa politică, sunteți cei care ne sufocați cu manageri incompetenți, consilieri și contracte păguboase, voi sunteți cei care v-ați bătut joc de banii din conturile Tarom, iar acum vă pregătiți să jefuiți și patrimoniul Tarom, sub pretextul eficientizării.

Voi sunteți cei care ne mințiți că vreți să ne ajutați, facilitându-ne ajutoare de salvare care de fapt sunt împrumuturi cu dobânzi uriașe, voi ne mintiți că vreți să optimizați flota și costurile, când în realitate cumpărați avioane diverse la preturi exorbitante care din stadiul de contract nu-și pot acoperi cheltuielile, indiferent de gradul de încărcare.

Voi ne mințiți că făcând restructurare, vom salva compania, în condițiile în care ponderea salariilor în structura cheltuielilor nu depășeste 16-17% și doar printr-un calcul simplu putem observa că și dacă am restructura și jumătate din salariați, problema pierderilor tot nu s-ar rezolva.

Tarom a fost comparată în mod artificial cu alte companii aeriene care își desfășoară activitatea în România, companii Iow-cost, fără să fie luată în calcul complexitatea companiei Tarom care, spre deosebire de alte companii, are un department tehnic cu hangar propriu pentru reparații majore (acreditat Boeing), are servicii de transport cargo, are agenție de turism proprie și agenții de vânzări bilete, centru de pregătire și multe altele.

Ne-ați acuzat că suntem o mare familie, iar răspunsul este DA, suntem o familie și muncim cu pasiune pentru că suntem împreună aproape tot timpul, ne sacrificăm propria viață din dedicație pentru această meserie, lucrăm pană la 13-14 ore/zi, pentru noi nu contează că este zi sau noapte, dimineață devreme sau seara târziu, noi nu avem sărbători, noi nu avem sâmbete și duminici, noi nu apucăm să ne vedem copiii făcând primii pași sau să ne ținem de mână părinții bolnavi așa cum face un om normal.

Indiferent de demersurile făcute de a lungul timpului, întâlniri cu persoane de decizie, miniștri, parlamentari, indiferent de sesizări, petiții sau scrisori deschise nimic nu a avut rezultatul scontat și anume salvarea Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM SA.

Nu mai inventați motive și scuze pentru dezastrul economic în care se află aviația din România. Adevăratul motiv pentru care TAROM este în picaj este că la conducerea companiei se află aceiași oameni care au adus-o în această situație! Găsiți manageri profesioniști, plătiți în funcție de responsabilități și performanțe și lăsați-ne să muncim! SALVAȚI TAROM! SALVAȚI AVIAȚIA DIN ROMÂNIA!", se arată în comunicatul Sindicatul ui Însoțitorilor de Bord din România.