INSULELE FEROE - ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV 2019: 0-0. Goana după puncte la Euro 2020 UPDATE

Partida Insulele Feroe - România se joacă sâmbătă de la ora 19:00. Partida se poate urmări în format live text online pe site-ul RomaniaTV.net.

Cosmin Contra a primit o veste proastă chiar cu o zi înainte de meciul cu Insulele Feroe. Dragoș Grigore s-a accidentat și va fi indisponibil pentru dubla cu feroezii și cu Norvegia.

Selecționerul a declarat, în cadrul conferinței de presă anterioare meciului de sâmbătă cu Insulele Feroe, că nu va chema pe nimeni în lotul în care au rămas 23 de jucători și că își va asuma pierderea suferită prin accidentarea lui Grigore. Acesta a dat de înțeles că rolul lui Grigore va fi preluat de alt jucător deja convocat.

INSULELE FEROE - ROMANIA LIVE VIDEO: imagini de la ultimul antrenament

"Orice jucător care a fost convocat, dacă se accidentează, este o pierdere. E un plan tactic pe care îl faci și ieri, după ce a simțit ce a simțit, e normal să îți faci griji. Trebuie să găsim cea mai bună soluție de înlocuire", a declarat Contra.

UPDATE 15:00 | FRF a publicat numerele pe care tricolorii le vor purta la meciul din această seară. După cum s-a anunţat încă de la sosirea în Insulele Feroe, Ianis Hagi este noul decar al echipei naţionale. Interesant este că şi Florinel Coman, aflat la prima selecţie sub tricolor, are număr de titular. Atacantul FCSB-ului va purta tricoul cu numărul 7.

Keşeru joacă a patra oară cu Feroe

1. Ionuţ Radu • 2. Romario Benzar • 3. Alin Toşca • 4. Adrian Rus • 5. Ionuţ Nedelcearu • 6. Vlad Chiricheş • 7. Florinel Coman • 8. Nicolae Stanciu • 9. George Puşcaş • 10. Ianis Hagi • 11. Nicuşor Bancu • 12. Ciprian Tătăruşanu • 13. Claudiu Keşeru • 14. Vasile Mogoş • 15. Paul Anton • 16. Florin Niţă • 17. Ciprian Deac • 18. Răzvan Marin • 19. Mihai Bordeianu • 20. Alexandru Mitriţă • 21. Dan Nistor • 22. Alexandru Cicâldău • 23. Florin Andone

Echipele probabile:

Insulele Feroe: Nielsen – Vatnhamar, Vatnsdal, Gregersen, Baldvinsson, Davidsen – Edmundsson, Hansson, Bjartalio, Bartalsstovu – Olsen

România: Tătărușanu – R. Benzar, Chiricheș, Nedelcearu, Bancu – Nistor, Anton, Mitriță – I. Hagi – G. Pușcaș, Fl. Andone

Partida Insulele Feroe – România se joacă sâmbătă, 12 octombrie 2019, de la ora 19:00 și este transmisă în direct de postul de televiziune Pro TV. Meciul poate fi urmărit și online în format live video.

Programul tricolorilor după meciul cu Insulele Feroe:

15 octombrie 2019: România – Norvegia (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: România – Suedia (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Spania – România (ora 21:45)

Selecţionerul Cosmin Contra a prefaţat meciul cu Insulele Feroe: „Ne aşteaptă un meci greu, contra unei echipe care joacă bine, în special în meciurile de pe teren propriu. Experienţa de pe terenurile sintetice nu ne dă motive să fim liniştiţi, dar mesajul transmis de mine s-a văzut la antrenamentele din această săptămână. Am încredere că jucătorii mei vor da dovadă de multă maturitate şi sper că ceea ce am pregătit se va vedea în meci. Trebuie să avem atitudine, să respectăm adversarii şi să ştim ce meci jucăm. Totul depinde de abordarea noastră. Trebuie să avem o mentalitate sănătoasă în acest meci pentru a câştiga. Sunt liniştit, jucătorii noştri s-au antrenat foarte bine şi au înţeles ceea ce le-am transmis. Voi încerca să folosesc cel mai bun prim «11» pe care îl am la dispoziţie. Mă gândesc doar la meciul cu Feroe, nu la cel cu Norvegia. Mi-e teamă de orice meci, atât timp cât întâlnim un oponent care nu are niciun punct, dar a avut momente în care a dominat orice adversar. Inclusiv cu noi, la Cluj, cei din Feroe s-au apropiat destul de periculos de poarta noastră”.





După 6 meciuri jucate în grupa F a prelimiinariilor Euro 2020, România ocupă locul 3, cu 10 puncte acumulate (3 victorii, 1 egal, 2 înfrângeri, golaveraj 13:7). Tricolorii trebuie să învingă reprezentativa Insulelor Feroe și să obțină ulterior un rezultat bun în partida cu Norvegia pentru a spera la calificarea la Campionatul European de anul viitor.

Partida se joacă la Torshavn, pe stadionul Tórsvøllur, care are o capacitate de 6.000 de locuri. Meciul aste arbitrat de o brigadă din Azerbaidjan care îl are la centru pe Aliyar Aghayev, asistat de Zeynal Zeynalov și Akif Amirali.

Burleanu s-a întâlnit cu fanii

După antrenamentul oficial, președintele FRF, Răzvan Burleanu a avut o întâlnire cu mai mulți fani din grupul „Uniți sub tricolor”.

Deranjat de incidentele petrecute în ultima vreme, șeful fotbalului românesc le-a cerut fanilor să nu mai aibă manifestări care să ducă la închiderea Arenei Naționale.

La meciul cu Novergia, marți, 15 octombrie, 21:00, pe Arena Națională vor avea acces doar copiii, după ce UEFA a suspendat stadionul pentru că la duelul cu Spania doi fani au intrat pe teren, iar înainte au existat mai multe scandări xenofobe și petarde aruncate în teren.

Lotul convocat de Cosmin Contra, pentru Insulele Feroe și Norvegia:

Portari: Ciprian Tătărușanu (Lyon), Florin Niță (Sparta Praga), Ionuț Radu (Genoa)

Fundași: Romario Benzar (Lecce), Vasile Mogoș (Cremonese), Vlad Chiricheș (Sassuolo), Adrian Rus (MOL Fehérvár), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Alin Toșca (Gazişehir Gaziantep), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova)

Mijlocași: Răzvan Marin (Ajax Amsterdam), Mihai Bordeianu (CFR Cluj), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Dan Nistor (Dinamo București), Paul Anton (Krylya Sovetov), Ciprian Deac (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Ianis Hagi (Genk), Alexandru Mitriță (New York City FC), Florinel Coman (FCSB)

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets), George Pușcaș (Reading), Florin Andone (Galatasaray)

Preliminarii Euro 2020 | Clasamentul grupei F

1. Spania 6 6 0 0 17-3 18

2. Suedia 6 3 2 1 13-8 11

3. România 6 3 1 2 13-7 10

4. Norvegia 6 2 3 1 11-8 9

5. Malta 6 1 0 5 2-13 3

6. Feroe 6 0 0 6 3-20 0

Preliminarii Euro 2020 | Programul grupei F

23 martie 2019: Suedia – România 2-1 (Quaison 33, Claesson 40 / Keșerü 58), Malta – Feroe 2-1, Spania – Norvegia 2-1

26 martie 2019: România – Feroe 4-1 (Deac 26, Keșerü 29, 33, Puşcaş 63 / V. Davidsen 40-pen.), Norvegia – Suedia 3-3, Malta – Spania 0-2

7 iunie 2019: Feroe – Spania 1-4 (K. Olsen 30 / Ramos 6, Jesús Navas 19, Gestsson 34-autogol, Gayà 71), Norvegia – România 2-2 , Suedia – Malta 3-0

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia 0-2, Malta – România 0-4 (Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Man 90+1), Spania – Suedia 3-0

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia 0-4, Norvegia – Malta 2-0, România – Spania 1-2 (Fl. Andone 59 / Ramos 29-p, Alcacer 47)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe 4-0, România – Malta 1-0 (Pușcaș 47), Suedia – Norvegia 1-1

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

UPDATE 10:00 | Decizie controversată luată de feroezi, înaintea jocului. FRF anunţă că oficialii din Insulele Feroe au decis să ude abundent suprafaţa de joc înaintea meciului, deşi gazonul este unul sintetic.

"Oficialii gazdelor noastre, reprezentativa Insulelor Feroe, au luat o decizie cel puţin inedită. Astfel, deşi meciul de azi se dispută pe suprafaţă artificială (gazon sintetic), aceasta va fi udată abundent înaintea startului partidei!

Procedurile UEFA s-au schimbat în ultima perioadă şi lasă exclusiv gazdelor decizia udării terenului, indiferent de natura lui, la începutul jocului şi la pauză (Anterior, acest aspect era subiectul înţelegerii dintre cele două echipe, iar în lipsa acesteia decizia aparţinea delegatului UEFA, care decidea funcţie de starea terenului şi condiţiile meteo)", scrie frf.ro.

Oficialii gazdelor noastre, reprezentativa Insulelor Feroe, au luat o decizie cel puţin inedită. Astfel, deşi meciul de azi se dispută pe suprafaţă artificială (gazon sintetic), aceasta va fi udată abundent înaintea startului partidei!

Procedurile UEFA s-au schimbat în ultima perioadă şi lasă exclusiv gazdelor decizia udării terenului, indiferent de natura lui, la începutul jocului şi la pauză (Anterior, acest aspect era subiectul înţelegerii dintre cele două echipe, iar în lipsa acesteia decizia aparţinea delegatului UEFA, care decidea funcţie de starea terenului şi condiţiile meteo).

Sâmbătă, de la ora 19.00, la Torshavn, în Insulele Feroe, prima reprezentativă va disputa al şaptelea joc din preliminariile Euro-2020, iar marţi, de la ora 21.45, România va întâlni Norvegia, pe Arena Naţională, în Grupa F preliminară.

Naţionala României are mare nevoie de victorie în partida din deplasare, contra Insulelor Feroe. Pare un test facil la prima vedere, dar partida se va desfăşura pe un stadion cu gazon artificial şi opune un adversar destul de incomod pe această suprafaţă. În iunie, Norvegia a câştigat destul de greu la Torshavn, scor 2-0 în timp ce Spania a încasat un gol pe acelaşi teren.

LIVE ONLINE Insulele Feroe - România, sâmbătă de la ora 19:00

România este pe locul 3 în grupă cu 10 puncte, la un singur punct în spatele Suediei şi la un punct distanţă de locul 4, Norvegia. Partida cu Feroe este foarte importantă în contextul în care ”tricolorii” joacă peste câteva zile contra Norvegiei.

Ianis Hagi este noul număr 10

Ianis Hagi va purta în premieră tricoul cu numărul 10 al echipei naţionale de seniori a României. Playmaker-ul lui Genk va îmbrăca tricoul făcut celebru de tatăl său, Gheorghe Hagi, la partidele cu Insulele Feroe şi Norvegia.

După 19 ani şi 4 luni, din nou pe un tricou al echipei naţionale, deasupra numărului 10, scrie "HAGI". Ianis Hagi va purta acest număr în premieră la prima reprezentativă, la meciurile cu Insulele Feroe şi Norvegia. Ultima partidă pentru tatăl său cu acest număr pentru România a fost împotriva Italiei, la Euro, în iunie 2000.

Prezentarea adversarului

Poate că în urmă cu 15 ani, fotbaliştii feroezi nu spuneau nimic în lumea fotbalului. 90% dintre ei evoluau în campionatul intern, unul amator şi fără pretenţii. Presa din România îi numea la acea vreme "pescari" şi adevărul nu era foarte departe, pentru că cel puţin 10 dintre ei aveau alte profesii decât fotbalul.

Astăzi, lucrurile s-au schimbat în fotbalul din Feroe. La ultima acţiune a echipei reprezenative, naţionala Feroeză a avut nu mai puţin de 12 internaţionali, iar alţi 5 au fost lăsaţi în afara lotului. Sigur, majoritatea nu spun mare lucru iubitorilor de fotbal din România, însă nici nu trebuie să facem confuzia că naţionala Insulelor Feroe este aceeaşi de acum 15-20 de ani.

Selecţioner cu nume pe banca tehnică

Lars Christian Olsen a fost numit în funcţia de selecţioner al feroezilor în 2011. Fost antrenor la Brondby şi Odense, Olsen este un fost mare internaţional danez, care a evoluat vreme de 10 ani în prima reprezentativă. O legendă pentru Brondby ca jucător, Olsen a cucerit de 6 ori titlul în Danemarca, dar şi Cupa Turciei cu Trabzon. În 1992 a fost campion european cu naţionala ţării sale, iar ca antrenor a reuşit în mod surprinzător să câştige o Cupă a Danemarcei cu formaţia Randers.