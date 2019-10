INTER MILANO - BORUSSIA DORTMUND LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Unul dintre cele mai interesante meciuri propuse, miercuri seara, de Liga Campionilor este, fara doar si poate, ce de la Milano dintre Internazionale si Borussia Dortmund. Borussia Dortmund vine pe San Siro in postura de lidera a Grupei F, cu patru puncte dupa primele doua meciuri.

Echipa germana a obtinut un punct cu Barcelona pe teren propriu, in conditiile in care a ratat o lovitura de la 11 metri, apoi a invins-o pe Slavia Praga, cu 2-0.

Inter Milano are un singur punct dupa remiza surprinzatoare de acasa cu Slavia Praga, scor 1-1, si infrangerea de la Barcelona, cand echipa italiana a condus mare parte din timpul meciului fiind invinsa pe final.

Asadar, cu un singur punct in cont, Inter este obligata sa joace meciul de miercuri seara doar la victorie. Borussia Dortmund se afla in pozitia de a fi multumita si cu un punct la Milano.

De patru ori s-au mai intalnit cele doua echipe pana acum. De doua ori s-a impus Inter, un meci s-a incheiat la egalitate si o data victoria a apartinut Borussiei Dortmund.

Inter Milano are o problema cand vine vorba de meciurile disputate pe teren propriu contra echipelor germane. Nicio victorie pentru nerrazzuri in cele sase confruntari cu reprezentantele Bundesligii, bilantul fiind de un egal si cinci infrangeri. In ultimele cinci meciuri disputate pe teren propriu in competitiile europene cei de la Inter au obtinut o victorie, trei remize si au pierdut o data.

Inter a pierdut un singur meci din ultimele zece disputate pe teren propriu in toate competitiile, 1-2 cu Juventus chiar luna aceasta, pe 6 octombrie.Borussia Dortmund este neinvinsa in deplasare de patru meciuri, de la 1-3 pe terenul nou-promovatei Union Berlin in campionat.Doar trei victorii pentru echipa germana in ultimele opt deplasari din Liga Campionilor.

Miercuri, 23 octombrie, Liga Campionilor continuă cu etapa a treia din faza grupelor. În această seară, vor reintra pe scena celei mai importante competiţii intercluburi din Europa jucătorii români, Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin şi Ciprian Tătăruşanu.

Campioana Belgiei, Genk, acolo unde evoluează fostul decar al grupării FC Viitorul, Ianis Hagi, va avea meci greu, pe teren propriu, în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Campionilor, Liverpool, începând cu ora 22:00. Deşi în ultima partidă de campionat, Ianis a ieşit cu 30 de minute înainte de final din cauza unei accidentări, el are şanse mari de a fi pe teren împotriva lui Liverpool. Tot în grupa E, se vor duela şi Salzburg cu Napoli.

INTER MILANO - BORUSSIA DORTMUND LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Jadon Sancho (19 ani) s-a întors cu o zi mai târziu la Dortmund după meciurile Angliei şi a plătit o amendă de 100.000 de euro. „E un jucător mare, dar mai are multe de învăţat. E periculos ce-a făcut”, l-a criticat antrenorul Favre. Nu e linişte şi armonie la Dortmund înaintea meciului tur din „dubla” cu Inter, deşi „galben-negrii” au câştigat derby-ul Borusiilor. Unul dintre tinerii de mare perspectivă a agitat atmosfera din vestiar şi clubul n-a putut să ţină povestea secretă. Bild a aflat ce-a păţit Jadon Sancho, lăsat în afara lotului pentru disputa cu liderul din Bundesliga.