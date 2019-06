Ioana Băsescu rămâne cu sechestrul pe terenurile de la Nana

"Moșia" de la Nana rămâne sub sechestru. Este decizia definitiva a magistratilor, anunţă România TV. Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului șef Traian Băsescu, s-a luptat în zadar să radieze din cărțile funciare sechestrul constituit de Parchetul General. Mai bine de trei ani și jumătate fiica fostului președinte a încercat toate caile de atac din instanta pentru ridicarea acestor sechestre. A depus cereri de revizuire, a deschis procese peste procese, iar judecătorii au decis de fiecare dată că aceste terenuri trebuie să rămână cu această măsură asiguratorie.

Anchetatorii au pus sub sechestru mai multe bunuri mobile şi imobile, dar şi un teren de 735 de hectare, în cazul căruia procurorii au suspiciuni că a fost retrocedat în mod ilegal. Din cele peste 700 de hectare puse sub sechestru de PICCJ face parte şi terenul Ioanei Băsescu. În 4 iulie 2014, procurorii Parchetului ICCJ anunţau că au început urmărirea penală în dosarul Nana faţă de şapte membri ai Comisiei de Fond Funciar a comunei Nana pentru conflict de interese, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.