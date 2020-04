Ioana Petrescu propune TREI MĂSURI urgente pentru categoriile defavorizate

"Criza ne loveste pe toti, insa nu in mod egal. Unele categorii mai vulnerabile sunt mai afectate decat restul. Este momentul sa ne gandim cum ii ajutam pe cei mai defavorizati in aceste momente. Propun trei masuri cu care sa incepem:

1. Crearea unor banci de alimente si de igiena personala la nivel de judet de care sa beneficieze categoriile vulnerabile;

2. Modificarea sistemului de cantina sociala pe perioada pandemiei din servire de mancare calda in oferirea de pachete inchise pentru a evita contaminarea beneficiarilor;

3. Mutarea oamenilor strazii in spatii special amenajate pentru a fi protejati impotriva virusului", a scris Ioana Petrescu pe facebook.