Articol publicat in: Sport

Ion Ţiriac a blocat la tribunal construcţia căii ferate Gara de Nord - Otopeni. Reacţia lui Gică Popescu: "Nu mai sunt sigur de nimic"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Ion Ţiriac a obţinut în instanţă blocarea construcției căii ferate, dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, printr-o decizie a Curţii de Apel București. Chiar dacă decizia este executorie, ea poate fi atacată la instanța superioară. "Proximitatea actualului traseu propus de oficialii de la Ministerul Transporturilor va face imposibilă continuarea activităţii patinoarului şi a sălii de gimnastică în condiţii optime", spunea Ion Ţiriac, atunci când a fost aprobat trafeul căii ferate dintre Aeroportul Otopeni şi Gara de Nord. El mai afirma că din acelaşi motiv va întrerupe şi alte planuri sportive, respectiv construirea unei academii de tenis, pe care Ion Ţiriac şi Ilie Năstase o aveau în aceeaşi zonă. "Proiectul universităţii este, de asemenea, compromis de această nouă cale ferată care ar urma să traverseze campusul într-un mod care l-ar face complet inutilizabil, atât din perspectiva accesibilităţii, cât şi din cea fonică", mai spunea Ţiriac. Referitor la ultima decizie a instanţei, Gică Popescu, consilierul Guvernului pe problemele legate de organizarea lui Euro 2020 la București, a declarat într-o intervenție la Fotbal Club, de la Digi Sport."Dă-mi voie să nu comentez o victorie a instanței, dacă este o victorie a instanței. Habar nu am. Nu mai sunt sigur de nimic. Atâta timp cât este o decizie a instanței cum să mai pot fi sigur? O să dureze această chestiune, nu am de unde să știu". Acțiunea în instanță a demarat la data de 25 septembrie 2019, atunci când Ion Țiriac, alături de alți importanți oameni de afaceri, dar și persoane fizice, au deschis un proces în contecios administrativ și fiscal, la Curtea de Apel București, îndreptat spre Guvernul României, Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. loading...

