Ion Ţiriac face ANUNŢUL MOMENTULUI. Este o premieră absolută în istoria ROMÂNIEI

Ion Tiriac a mentionat ca prima editie ar putea avea loc din 2020. Competitia se va disputa pe zgura, daca va fi programata primavara, sau pe hard, daca va fi dupa Wimbledon.

Ion Ţiriac provoacă un nou SCANDAL. Ce l-a scos din minţi pe MILIARDAR

"Vreau sa cumpar anul asta un turneu de tenis. Daca este un turneu indoor, se joaca la Cluj. Am vorbit cu Boc, are sala, are de toate. WTA face o noua serie de turnee. Va fi cu premii de un milion de euro. Sunt patru turnee, iar eu vreau sa cumpar unul dintre ele, care sa fie la o data buna", a spus Ion Tiriac.

Ion Ţiriac, bărbat fatal şi la 80 DE ANI. Cine este femeia care l-a cucerit pe MILIARDAR

Romania are in prezent un singur turneu WTA, la care se ofera premii de 250.000 USD.