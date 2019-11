Ion Ţiriac, cadou neaşteptat pentru Simona Halep şi Gabriela Szabo. Cele două au izbucnit în râs

Ion Ţiriac şi-a completat colecţia de maşini cu încă două modele rare. Omul de afaceri a organizat cu această ocazie un eveniment la care au participat personalităţi precum Simona Halep, Gabi Szabo sau Elisabeta Lipă. În glumă, Ţiriac le-a transmis Simonei Halep şi lui Gabi Szabo că este dispus să le ofere cadou două dintre exemplarele sale rare:

"Acel Speedster care îl vedeţi acolo cred că are vreo 30 de ani, aproape, şi l-am cumpărat în aceeaşi zi cu domnul Porsche. Am hotărât să le cumpărăm amândoi, pe vremea aia făcuseră 200 de bucăţi. Cred că are 4-5.000 de kilometri, din care am făcut şi eu vreo 20-30 cu ea, cine a făcut restul nu ştiu. Am o mititică aici care a şi mers cu ăsta (n.r. Simona Halep), dacă vrei dumneata astăzi cu plăcere să îi facem cadou un Porsche tot mic, pentru că primeşte şi asta. O mai am şi pe cealaltă campioană olimpică, tot mititică e (n.r. Gabi Szabo), deci rămân fără amândouă sau doar una o dăm?", a întrebat Ion Ţiriac, potrivit telekomsport.ro.

Simona Halep doar a zâmbit la auzul ofertei fostului mare tenismen român. Totuşi, Ţiriac a intrat într-un dialog cu Gabi Szabo.

Ţiriac: Gabi, tu pe unde ai treabă, dragă? Poţi să iei una şi să te duci unde ai treabă, fără probleme.

Szabo: Dacă e cu schimbător de viteze...

Ţiriac: Aoleu, aţi văzut ce de întâmplă?

Szabo: Noi, cu cele mai uşoare.