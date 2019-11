Ion Ţiriac, dezvăluiri în premieră: "M-am dus ca un olog cu şapca-n mână la Iohannis". Ce i-a cerut miliardarul şi ce a primit

Ion Ţiriac a făszut dezvăluirile în emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", realizată de Ovidiu Ioaniţoaia. "Bani nu sunt! Nu sunt nici de sămânță. Orice țară vrei dumneata, de la Azerbaidjan până la Zanzibar, are mai mult decât 0,020% din bugetul statului. Zero virgulă zero! Atâta timp cât cineva nu se trezește...

M-am dus că un olog cu șapca-n mână la președintele țării. Am fost la fiecare, dar ultima dată am fost la Iohannis: "Nu vreau nimic pentru, mine domnule Iohannis! Domnule președinte, vă rog să angajați un om numai pentru sport!", a spus Ion Ţiriac, la "Prietenii lui Ovidiu". "Apoi, l-am văzut într-o zi la Cupa Federației de tenis venind la Galați, cu mașina de la București. "Domnule Țiriac, iau doi oameni!". Nu i-am văzut!", a mai povestit miliardarul.

Întâlnirile au avut loc înainte de campania electorală, iar întâmplările recente nu sunt de natură să-l liniştească pe Ţiriac. Pe 15 noiembrie, Tudor Iacov a depus o plângere penală la Direcția Națională Anticorupție împotriva Federaţiei Române de Tenis, condusă de Ion Ţiriac. În plângere se fac referiri la infracţiuni de "înșelăciune, abuz și neglijență în serviciu, uzurparea funcției și a calității oficiale, obținerea ilegală de fonduri și deturnarea lor, precum și constituirea unui grup infracțional organizat din cauză că s-au alocat 340.000 de dolari din fondul de rezervă al guvernului pentru plătirea taxei anuale a turneului WTA Bucharest Open", iar momentul i-a dat prilej să jubileze lui Marius Vecerdea, rival al lui Ion Ţiriac şi aspirant la funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis.

După ce a apărut știrea, ruda lui Iohannis a început să dea share pe contul personal de Facebook. Vecerdea este foarte apropiat de familia Iohannis, iar în trecut a ținut să le arate asta oamenilor din Federația Română de Tenis. Supărat că a pierdut alegerile, în faţa lui Ţiriac, Vecerdea a acuzat implicaţii politice în organizarea alegerilor şi a făcut plângere în instanţă.