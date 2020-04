Un fotbalist din naţională a sfidat pandemia. Cum a reuşit să intre în ţară şi ce măsuri au luat autorităţile în cazul lui

Ionuț Nedelcearu, 23 de ani, a reușit să părăsească Rusia înaintea implementării unor măsuri mult mai dure de deplasare.

"Am ajuns în România. Granițele sunt închise, dar am reușit cu colegii din Slovenia să luăm un charter. Nu am avut probleme, am completat un formular, iar acum stau în carantină la domiciliu. Rusia nu era încă zonă roșie când am ajuns. Stau în casă, m-am izolat. E posibil să mă controleze oricând autoritățile. Dacă nu mă găsesc acasă, mă vor duce la spital și voi sta acolo", a declarat Ionuț Nedelcearu.

Situaţie disperată pentru un fotbalist din naţionala României. "Aveam cununia în mai, dar în condiţiile astea..."

Rusia este una dintre ultimele țări care au trecut la măsuri drastice împotriva coronavirusului, iar bilanțul ultimelor zile este unul îngrijorător. Numărul total al cazurilor a de coronavirus a depășit 8.600, cu 1.175 de îmbolnăviri în ultimele 24 de ore.