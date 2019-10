Articol publicat in: Politica

Îşi mai poate retrage Viorica Dăncilă candidatura la prezidenţiale? Ce spune legea

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 59 min) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Niciun candidat la prezidențiale nu mai poate înlocuit în acest moment, a anunțat președintele Autorității Electorale Permanente. Eforturile din interiorul PSD de a pune alt candidat în locul Vioricăi Dăncilă sunt astfel inutile. Foto: facebook.com El a menţionat că în prezent partidele nu-şi mai pot schimba candidatul. "În acest moment niciunul dintre candidaţi nu se mai poate retrage din cursa electorală şi rămâne pe buletinul de vot, dar probabil există opţiunea de a spune ca o altă opţiune să fie susţinută, dar rămâne pe buletinul de vot", a menţionat Constantin Mituleţu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente. Întrebat dacă un partid poate utiliza banii de la buget pentru a face campanie electorală pentru un alt candidat, el a răspuns negativ. "Candidaţii îşi pot finanţa campania proprie, nu pot finanţa campania altui candidat", a mai precizat preşedintele AEP. loading...

