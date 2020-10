ISLANDA - ROMANIA 2020. Stanciu: Am exersat penalty-urile, suntem pregătiţi pentru orice. Rădoi nu se teme de Covid

ISLANDA - ROMANIA 2020. FRF: Rezultatele testelor Covid-19 făcute de jucătorii naţionalei şi de staful tehnic sunt negative

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, miercuri seară, că rezultatele testelor pentru coronavirus făcute în Islanda de componenţii echipei naţionale şi ai stafului tehnic al primei reprezentative sunt negative.â

Un membru al delegaţiei a fost testat pozitiv, însă nu este contact direct cu jucătorii şi este asimptomatic.

“După o aşteptare nejustificat de lungă, am primit fiecare prin SMS, rezultatele testării COVID efectuate aseară, la intrarea în Islanda, pe aeroport: toţi tricolorii şi membrii staff-ului tehnic sunt negativi! A fost primit un singur rezultat pozitiv, în rândul membrilor delegaţiei, acesta nefăcând parte din staff-ul echipei naţionale şi nefiind contact direct cu jucătorii. Este asimptomatic. Nu a locuit în cantonamentul de la Mogoşoaia şi a fost testat negativ la toate testările anterioare deplasării în Islanda. Tocmai de aceea, va fi retestat în această seară, pentru a fi evitat un rezultat fals pozitiv”, se arată pe site-ul FRF.





Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu îl îngrijorează faptul că tricolorii nu au primit încă toate rezultatele testelor pentru coronavirus, el menţionând că pregătirile pentru mecviul cu Islanda continuă “la fel”. Rădoi a menţionat că islandezii au avantajul unui tehnician foarte experimentat.

“Nu avem nicio problemă, planurile noastre pentru partida de mâine continuă la fel, noi ne-am făcut treaba, suntem prezenţi, autorităţile ne-au primit foarte bine în aeroport, ne-au făcut testele. Probabil că se întârzie că au fost făcute târziu aseară. Chiar nu sunt îngrijorat. Sunt toţi jucătorii valabili pentru antrenament. Toţi jucătorii sunt la fel de conectaţi, suntem pozitivi, suntem încrezători, toţi băieţii au reacţionat foarte bine. E clar că mâine seară va fi o partidă dificilă şi aici m-aş referi puţin la banca tehnică, un antrenor care s-a apucat de fotbal atunci când eu m-am născut. A fost 7 ani la naţionala Suediei. Islanda e echipa gazdă şi are un avantaj şi pe banca tehnică are avantaj tot Islanda. E un antrenor cu mare experienţă, cu mare personalitate, care îşi arată la fiecare meci capacităţile tactice. În momentul de faţă competitivitatea între jucători pe posturi este foarte ridicată”, a spus Rădoi.

El a precizat că în acest moment are în cap probabil 50 la sută din echipa de start de joi. “Avem mai multe planuri de joc, vom aborda într-un fel meciul, dar trebuie să ne gândim că este şi o partidă de 120 de minute”, a mai afirmat tehnicianul. .

ISLANDA - ROMANIA 2020. Fotbalistul Nicolae Stanciu a declarat, miercuri, că el şi colegii săi din naţionala României sunt pregătiţi pentru orice la meciul cu Islanda, din barajul pentru Campionatul European. El a precizat că s-a gândit la un război psihologic al islandezilor, având în vedere faptul că rezultatele testelor pentru coronavirus probabil încă nu au venit pentru toţi, deşi a trecut aproape o zi.

"Mă aştept la un meci dificil, ştiu că echipa Islandei este foarte puternică acasă. Cred că şansele sunt 50-50 şi că echipa care va fi pregătită să se sacrifice mai mult mâine se va califica. Ştim toţi jucătorii Islandei, toată lumea ştie că echipele nordice sunt foarte puternice la dueluri, dar avem un plan pentru meci şi sperăm să câştigăm. Cred că este rău pentru fotbal că se joacă fără spectatori, dar asta este situaţia acum. Îmi pare rău pentru fanii Islandei şi pentru ai noştri, dar acesta este protocolul UEFA. Am pregătit ceea ce puteam să pregătim şi ceea ce vrea Mister. Din păcate am avut doar ziua de ieri la dispoziţie în formulă completă. Am exersat penaltiurile şi suntem pregătiţi pentru orice", a spus Stanciu.

El a precizat că îl bucură convocarea lui Mario Camora: "Ne bucurăm că Mario a fost convocat, este un jucător foarte bun. Toţi băieţii l-au felicitat pentru convocare şi încercăm să-l ajutăm pentru că este un jucător care ne poate ajuta".

Stanciu a menţionat că el a primit rezultatul testului Covid-19 şi că acesta este negativ. "Pentru prima dată după multă vreme venim cu un moral bun la lot, după rezultatele de luna trecută. Toată lumea e mobilizată şi sunt conştienţi de importanţa acestui meci. Eu am primit rezultatul testului şi este negativ. Nu pot să mint că nu m-am gândit la un război psihologic, am fost anunţaţi că totul va dura între patru şi opt ore. Au trecut aproape 24 de ore de când s-au făcut testele, dar până la urmă e problema lor dacă e adevărat şi vor să facă astfel de jocuri. Sper să ne luăm revanşa pe teren. N-am idee câţi dintre noi au primit testele, mi-e greu să cred că ar face asta (n.r. – să anunţe în ultima clipă unele rezultate pozitive) şi nu vreau să mă gândesc că se va întâmpla ce s-a întâmplat prin Insuleel Feroe cu cei de la Slovan Bratislava".