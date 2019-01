INSULA IUBIRII. Ispita Andi a recunoscut noaptea de amor sălbatic cu Hannelore. "O să spun lucrurilor pe nume"

Chiar dacă nu a confirmat cu subiect şi predicat, Andi a recunoscut voalat că a avut parte de momente intime şi romantice în compania lui Hannelore, odată cu vizita făcută la târgul de nunţi din Timişoara, scrie spynews.ro.

"Am fost la Timişoara doar pentru un business. O să spun lucrurilor pe nume. Eram într-un club în noaptea aceea şi atât am de spus despre noaptea aceea. Un gentleman nu se laudă niciodată cu cuceririle făcute. În timpul emisiunii şi după emisiune nu am vorbit, doar acolo ne-am văzut. Sper ca ea să simtă pentru mine o admiraţie pentru că am fost singurul din ţara aceasta care nu a dat în ea şi am înţeles-o. Ştiam că acesta va fi deznodământul (n.r divorţul) pentru că o femeie nu poate să mintă la nesfârşit", a spus Andi.