Iubita unui jucător de la FCSB, agresată într-un mall din Capitală. "Era lipit de mine! Îmi trăgea de pungi şi de geantă"

Gabriela Amzaru a publicat un video pe Instagram în care spunea că a fost agresată de un bărbat într-un mall din București.

"Vă transmit să aveți grijă de voi, indiferent unde sunteți. Trebuie să fiți atenți în stânga, în dreapta și în spate. Am fost în mall și am coborât în parcarea subterană și am simțit ceva în spatele meu. Eram pe scara rulantă și simt că cineva din spatele meu trage de pungi și de geantă! Oameni buni, de ce sunteți atât de răi? Oameni buni, ce căutați în mall să faceți chestia asta?! Era un om foarte dubios în spatele meu! De ce lăsați oamenii ăștia să intre în mall? Acum o lună am fost tot în acel mall, iar un om de la securitate alerga după un om dubios, cu mască și ochelari. M-am dus la omul acela și i-am zis "De ce nu sunați? De ce nu le spuneți celorlalți?". Mi-a zis "Nu răspund la telefon!". Luați măsuri! De aceea ajungem cum ajungem în țara asta. Urât! Urât! Să stai cu teamă pe stradă? Să stai cu teamă să te duci în mall? Unde este regula pe care ne-a dat-o ministerul sau cine ne-a dat-o? Ăla era fix în spatele meu, lipit de mine! M-am speriat! Sunt șocată de ceea ce văd! Unde e regula? Unde e securitatea din mall? Aveți camere în mall peste tot. Degeaba aveți", a spus Gabriela Amzaru.