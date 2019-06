Iulia Albu, MOTIVUL INCREDIBIL pentru care nu se dezbracă la plajă. "Stau acoperită din cap până în picioare"

Iulia Albu a dezvăluit că nu îi place să se dezbrace la plajă și nici nu este adepta bronzului.

"Nu am ales încă destinația de vacanță pentru că primează proiectele profesionale și încă mai am treabă. Oricum vom merge undeva mai aproape de România pentru că proiectele pe care le am nu îmi permit o vacanță foarte lungă și foarte departe. Eu oricum la soare stau acoperită din cap până în picioare, nu îmi place să fac plajă, nu stau niciodată la soare fără protecție maximă. În plus, am grijă să nu mă bronzez pentru că mie îmi place pielea mea albă!", a declarat Iulia Albu.