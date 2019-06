Jigniri în direct, între Traian Băsescu şi Gabriela Firea. "Sunteţi Primarul Zero!", "Poate sunteţi savant de bodegă!"

Traian Băsescu a acuzat cheltuirea discreţionară a banilor publici, în timp ce Gabriela Firea l-a acuzat pe fostul şef al statului, la rândul său fost primar general al Capitalei, că minte. "Domnul Basescu minte, bugetul Capitalei nu a fost niciodata de un miliard de euro. Executia bugetara a fost de maxim 600 milioane euro. Domnia sa stie, ca fost primar, cati bani merg ca subventii pentru transport in comun. Sa vii sa spui asa ceva dupa ce ai fost primar general, e o mare minciuna si eu nu mai pot sa ma uit la fiecare doua saptamani sa vad cum dl Basescu da lectii. Poate are o solutie cum impartim banii pe care trebuie sa ii dam dlui Constanda, ca pe vremea domniei sale a inceput". Răspunsul acid al lui Traian Băsescu a venit imediat: "Uitati minciuna fara rusine a dnei Firea. Zice ca nu are bani, dar a cheltuit milioane sa infiinteze companii municipale constatate de instanta ca fiind ilegal infiintate, a bagat 200 milioane de euro pentru clientela politica". A urmat un schimb de jigniri reciproce între cei doi, după cum urmează

Firea: Nu stiu de unde ati scos-o!

Basescu: Dna Firea, mintiti

Firea: Sunteti total dezinformat si daca nu aveti informatii corecte, nu mai dezinformati.

Basescu: Mintiti fara rusine, stiu ca proveniti din trustul Intact unde asta e viaţa cu minciunile, dar nu puteţi minţi la nesfârşit.

Firea: Daca vreti, ne vedem la judecata sa demonstrati ca s-au dat acesti bani

Basescu: La asta sunteti buna. Vreţi dvs care nu minţiţi să arătaţi bucureştenilor cum aţi făcut praf bugetul primăriei cu cele 22 de firme, cum aţi făcut excursii în Grecia pe all inclusive, cum aţi cheltuit pe spectacole de dimineaţa până seara.

Firea: Ar trebui sa va fie jena. Sunteti un mincinos si veti iesi din politica ca un mincinis

Basescu: Stiu ca sunteti nervoasa pentru ca cineva va spune adevarul. Sunteţi obligată să veniţi cu documente care arată cheltuielile pe care le-aţi făcut. Vedeţi hotărârile judecătoreşti şi pe urmă mă căutaţi. Dar de ce nu plătiţi. Credeţi că asta e replică? Minţind. Eu nu vă spun de cea mai joasă speţă. Dar dvs vă puteţi permite? Arătaţi bucureştenilor pe ce aţi cheltuit banii. Aţi risipit banii pe afacerile dvs şi cele din Ilfov.

Firea: Va rog sa veniti data viitoare cu dovezi si nu cu insailari

Basescu: Nu, sunteti dvs obligata sa venit cu cheltuielile pe care le-ati facut, ca ati facut totul pentru imagine

Firea: Si dvs ati venit numai cu buticuri. Sa va fie rusine, nu mai mintiti

Basescu: Dvs credeti ca asta e replica, mintind?

Firea: Sunteţi primarul zero. Un mincinos atât aţi fost şi vădă că şi acum la bătrâneţe arătaţi că aţi rămas tot un mincinos. Nu aţi făcut nimic la Primăria Capitalei, nu aţi făcut nimic ca preşedinte.

Basescu: Vedeti ca s-ar putea sa va dovedesc ca nu-s batran. De unde ma scoateti batran? Nu vreau ca un demagog ruşinos să spună pe ce aţi cheltuit bugetele. Replica se dă cu inteligenţă, nu cu minciuni.

Firea: Primarul general Băsescu zero. A trebuit să vină Videanu, Oprescu să facă ceva.

Băsescu: Am fugărit nişte câini. Dvs nici câini nu fugăriţi. Nu am nimic cu dvs, am cu minciunile pe care le spuneţi. Dezinformaţi continuu.

(...)

Băsescu: Vă deranjează savanţii?

Firea: Poate sunteţi un savant de bodegă, nu de bibliotecă. Din păcate, ieşiti din politică foarte urât.

Băsescu: Dar cine v-a spus că ies.

Firea: Uitati ca nu mi-e frica de gura dvs spurcata!

Basescu: Va rag sa ramaneti o doamna.