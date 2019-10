Articol publicat in: Sport

Jucător de futsal, făcut KO de un adversar, imagini şocante. E cea mai urâtă intrare din secolul 21 VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Jucătorul brazilian de futsal Fernandinho a fost făcut KO și transportat de urgenţă la spital, după o intrare criminală a lui Daniel Batalha, de la formația Corinthians. Incidentul s-a petrecut la meciul Intelli de San Carlos şi Corinthians, din Liga Națională de Futsal din Brazilia. În plin, joc, Batalha i-a aplicat o lovitură direct în barbă sportivului de la Intelli, care a avut nevoie de intervenția foarte rapidă a medicilor. Mai mult, Fernandinho s-a lovit puternic cu capul de podea, după lovitura aplicată direct în figură, pe care presa din Brazilia a numit-o "cea mai urâtă intrare din secolul 21". loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay