Jurnalistă BBC, moartă la doar 27 de ani. Finalizase recent o investigaţie de succes

Fran Unsworth, directorul ştirilor de la BBC, a declarat că Hanna era "o tânără şi talentată jurnalistă, admirată de toată lumea". Hanna Yusuf a scris pentru site-ul BBC dar a lucrat şi ca producător de ştiri la tv. Ea vorbea şase limbi străine, între care somaleza şi araba.

În 2018, Hanna Yusuf a făcut un reportaj tulburător cu Zaynab Hussein, o mamă a nouă copii care s-a mutat la Leicester în 2003, iar în această vară a relevat neregulile de la lanţul Costa Coffee, unde angajaţii nu erau plătiţi pentru orele suplimentare, li se reţinea bacşişul sau nu li se dădea bani pentru perioada în care lipseau motivaţi medical. În urma investigaţiei, în luna august, un purtător de cuvânt al companiei a anunţat că se va realiza un audit intern pe baza celor dezvăluite de Hanna.

Înainte de BBC, Hanna Yusuf, The Guardian, The Independent, The Times, The Muslim News, The Pool şi Grazia Magazine.