Justiţie pentru Giovanni! Un tânăr a fost torturat şi omorât de poliţie fiindcă nu purta mască. Tânărul a murit cu masca în mână VIDEO

Giovanni Lopez lua cina în Ixtlahuacán (Jalisco), când zece poliţişti s-au năpustit asupra sa şi l-au luat la bătaie, din cauză că nu purta mască de protecţie. Bărbatul a murit, iar pentru a muşamaliza cazul preşedintele Consiliului Municipal se pare că i-ar fi oferit fratelui acestuia 200.000 de pesos (aproape 10.000 de dolari) pentru a nu face scandal. Acesta însă a refuzat, iar situaţia a devenit publică, generând o stare de revoltă la nivel naţional şi internaţional.

În câteva ore, o petiţie intitulată JusticiaParaGiovanni a strâns deja aproape 20.000 de semnături.

Giovanni was a construction worker who was murdered by mexican police officers in Jalisco all because he wasn’t wearing a mask while walking back home with his family at night. JUST BECAUSE HE WASN’T WEARING A MASK #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/sKS0glJ2At