Juventus, victorie dramatică, în prelungiri, la Moscova. Italienii şi-au asigurat calificarea în optimile Ligii Campionilor VIDEO

Juventus Torino a câştigat printr-un gol marcat în minutul 90+3, de Douglas Costa, în condiţiile în care Cristiano Ronaldo a fost înlocuit cu Dybala, în minutul 81.

Ramsey deschisese scorul pe Lujniki, în minutul 4, din pasa lui Ronaldo, dar ruşii au egalat repede, în minutul 12, prin Miranciuk, tabela rămânând îngheţată apoi până în prelungiri.

Juventus s-a calificat astfel în optimile Ligii Campionilor. Torinezii au 10 puncte, fiind urmaţi de Atletico - 7p (un meci mai puţin), Lokomotiv - 3p şi Leverkusen - 0p.

Golul lui Costa:

Douglas Costa Goal for the winner at death. pic.twitter.com/H8gWHBe5BR