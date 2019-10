Kelemen Hunor: Nu susţinem varianta alegerilor anticipate

"Nu credem în alegerile anticipate. Mi se pare un risc în an electoral să nu ai buget aprobat în Parlament în cazul în care ai alegeri anticipate. Nu poţi să laşi ţara fără buget anul viitor", a punctat Kelemen Hunor.

„Noi credem ca nu trebuie sa pierdem nicio zi, avem nevoie de un guvern validat cat mai repede in Parlament, nu avem nici macar un proiect de buget pe anul viitor, avem nevoie de rectificare sa inchidem anul. Viitorul guvern va gestiona 12 luni treburile tarii, va aproba bugetul, va organiza alegerile, nu va face altceva decat o administrare corecta, fara excese, extravagante si fara OUG in niciun domeniu. Un astfel de guvern oricand poate fi votat.

Nu credem in varianta anticipatele pentru ca ar insemna ca actualul guvern ramane interimar pana in mai, nu se va face buget pana in iunie anul viitor, autoritatile locale si mai tarziu. Sa arunci tara intr-o astfel de criza inseamna ca esti inconstient”, a zis Kelemen Hunor.

De asemenea, prima opţiune pentru numele viitorului premier este din UDMR. A doua opţiune ar fi un premier independent din zona bancară, fiscală, iar a treia variantă ar fi Ludovic Orban de la PNL, dar acolo am înțeles că nu mai este nevoie de noi. PSD a și anunțat că dacă Ludovic Orban promite că nu taie salariile și pensiile, PSD votează. Deci deja PNL are deja majoritate cu PSD pentru un guvern condus de Orban. Riscurile unui astfel de guvern PNL sunt următoarele: toată lumea va încerca dinții pe acest guvern, atât USR, cât și Pro România și toți și se uzează (...) și riscurile să piardă alegerile de centru-dreapta, să nu avem un guvern de centru-dreapta anul viitor, după alegerile parlamentare. Și noi am dori un guvern de centru-dreapta în anii care urmează”, a spus Hunor, după consultările de la Cotroceni.

”PNL, USR și Pro România dacă doresc cu adevărat anticipate, atunci nu trebuie să susțină guvernul. Ăsta ar fi primul pas. Nu văd de ce ar vota USR, PNL și Pro România un guvern, oricare ar fi acela, dacă sunt oameni serioși și nu au spus asta doar ca să mai câștige like-uri pe Facebook”, a spus Kelemen Hunor.