Kim Clijsters, învinsă de Garbine Muguruza la revenirea în tenis după OPT ANI

Kim Clijsters a câştigat US Open în 2005 şi s-a retras prima dată în 2007, pentru a-şi întemeia o familie. A revenit pe teren în 2009 şi a mai câştigat trei grand slam-uri, de două ori la US Open şi o dată Australian Open, înainte de a se retrage din nou, în 2012. În cariera ei, belgianca a câştigat 41 de turnee şi a fost 20 de săptămâni numărul 1 mondial. Are trei copii, o fată, Jada, născută în 2008, şi doi băieţi Jack, născut în 2013, şi Blake, născut în 2016.

În calitate de fost număr 1 mondial, Kim Clijsters poate beneficia într-un sezon de un număr nelimitat de wild card-uri. Ca să fie înregistrată în clasament, ea trebuie să joace trei turnee şi să câştige cel puţin zece puncte WTA.