Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis, primul mesaj din campania electorală: Miza alegerilor prezidenţiale, o Românie fără PSD

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 47 min) // Sursa: romaniatv.net Președintele Klaus Iohanis a dat sâmbătă dimineață primul mesaj din campania electorală. El le cere românilor să asigure o prezență masivă la votul din 10 noiembrie și amintește măsurile luate de el „pentru a bloca PSD”. Foto: facebook.com „Dragi români, Adevărata schimbare în România vine prin votul nostru, al tuturor românilor care credem în democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot în număr mare este esențială pentru a avea, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, o Românie fără PSD. Acest lucru ar însemna o victorie pentru normalizarea unei societăți care vrea o schimbare, vrea un nou început, vrea o Românie normală și corectă. Ca Președinte, am folosit toate instrumentele democratice și constituționale pentru a bloca PSD. Prin intervențiile mele, prin implicarea voastră continuă și prin votul dat pe 26 mai am reușit să menținem România pe drumul său pro-european și democratic. Am făcut împreună primul pas al unei schimbări care trebuie să continue. Doar prin participare majoră la vot putem să ajungem într-o nouă etapă – în care să construim o majoritate nouă, pro-europeană, care să aducă prosperitate autentică oamenilor și cu care să relansăm România, cu o bună guvernare și cu o resetare a statului în ansamblu. Împreună pentru România normală!”, a scris Klaus Iohannis sâmbătă pe Facebook. Campania electorală pentru alegerile prezidenţiale care vor avea loc în data de 10 noiembrie a început, astăzi, la ora 00.00, şi se va încheia, în data de 9 noiembrie, la orele 7.00. În cursa electorală sunt înscrişi 14 candidaţi. În premieră, românii din străinătate au la dispoziţie 3 zile pentru a vota şi pot vota şi prin corespondenţă. Mai mult de 41.000 de electori au ales această variantă. Plicurile cu opţiunea lor electorală trebuie să ajungă în România până în 7 noiembrie. ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Campania electorală pentru alegerea preşedintelui începe astăzi. Cine sunt cei 14 candidaţi loading...

