Klaus Iohannis a decorat un militar român care a ucis un taliban

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți, 17 decembrie a.c., decretul de decorare a Caporalului clasa a III-a Iosif C. Constantin.

Astfel, în semn de apreciere pentru modul ireproșabil de îndeplinire a sarcinilor specifice misiunii din teatrul de operaţii din Afganistan, pentru promovarea imaginii Armatei României, Președintele Klaus Iohannis a conferit Medalia „Bărbăţie şi Credinţă” clasa I, cu însemn de război , Caporalului clasa a III-a Iosif C. Constantin”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale, potrivit digi24.ro



În data de 17 noiembrie 2019, conform unui comunicat MApN postat pe Facebook, „pe timpul unei misiuni de consiliere privind securitatea desfășurării alegerilor prezidențiale în Afganistan, echipa condusă de către generalul de brigadă Edmond Mile Brown, comandantul TAAC-S a fost angajată cu foc de către un insurgent, la ieșirea dintr-o bază militară afgană”, potgrivit digi24.ro.



„Militarii americani se aflau în cadrul unui convoi al Batalionului 495 Protecția Forței «Vulturii Negri». Atacatorul a fost angajat imediat cu foc și neutralizat de către caporalul clasa a III-a Constantin Iosif, servant la mitralieră pe unul dintre autovehiculele MRAP”, conform comunicatului MApN.



Cu aceeași ocazie, militarul român a fost decorat de către partenerul american cu medalia The Army Commendation C Device, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Baza Aeriană Kandahar.