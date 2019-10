Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis, acuzat de NAZISM de Şerban Nicolae. "Mâine-poimâine vine cu legile de la Nurnberg"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Șerban Nicolae, președintele Comisiei Juridice a Senatului, a declarat, luni, la Antena 3, că președintele Klaus Iohannis vrea "exterminarea PSD-iştilor, pe un model de acum 70-80 de ani". Șerban Nicolae a adăpugat că șeful statului ar putea să vină cu un set de legi precum cele adoptate de naziști în 1935, infamele "Legi de la Nurnberg", luate ca măsură de protecție a "sângelui german" în fața evreilor și de la care a pornit privarea evreilor de drepturile civile. Viorica Dăncilă îi cere DEMISIA lui Klaus Iohannis. Scandalul ar putea ajunge la CCR "Faptul ca dl Iohannis si-a pus in gand exterminarea PSD-istilor, pe un model de acum 70-80 de ani, uitand sau neuitand un asemenea mod de gandire care baga de-a valma simpatizanti si votanti PSD si vorbeste in termeni de disparitie, ma gandesc ca maine-poimaine vine si cu legile de la Nurnberg sa fie tacamul complet", a declarat Șerban Nicolae. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay