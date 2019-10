Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis: Alegerile anticipate sunt aproape imposibil de realizat

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Braşov, că este adeptul alegerilor anticipate, dar acestea sunt aproape imposibil de realizat. El a avertizat că PSD rămâne un adversar puternic şi ar fi o greşeală ca social-democraţii să fie subestimaţi. Foto: presidency.ro ”Personal, sunt adeptul alegerilor anticipate, dar trebuie să fim foarte realişti şi să nu trezim nişte aşteptări care nu pot fi satisfăcute. Constituţia României nu favorzează alegerile anticipate, sunt aproape imposibil de realizat”, a afirmat şeful statului la Adunarea Regională a PNL Centru, care are loc la Braşov. El a mai precizat că vrea un guvern PNL sau în jurul PNL care să fie instalat cât mai repede. ”Românii aşteaptă de la noi soluţii pentru o guvernare eficientă, pentru o guvernare care să vină pentru România şi pentru români. Asta trebuie să livraţi, voi împreună cu mine. Aşa vom face”, a mai spus Iohannis. Totodată, Iohannis a mai adăugat că PSD nu trebuie subestimat, în ciuda crizei pe care o treversează. ”Iohannis va intra în campanie împotriva PSD. Să nu faceţi greşeala să credeţi că acum toate problemele sunt rezolvate şi ne culcăm. Ar fi cea mai mare greşeală: PSD rămâne un adversar puternic cu care trebuie să ne luptăm în numele românilor de buna credinţă. PSD este puternic înşurubat în instituţiile statului, consilii judeţene, primării, consilii locale. Nu subapreciaţi acest adversar”, a spus şeful statului. Citește și: Klaus Iohannis: "Vom avea un guvern în jurul PNL. Luni sau marţi voi desemna un nou premier" VIDEO loading...

