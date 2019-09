Klaus Iohannis: Am ajuns foarte prost în guvernarea PSD. Ruşine, PSD!

"PSD a ţinut România în loc", a subliniat Klaus Iohannis. Preşedintele Iohannis a amintit că de când PSD a preluat guvernarea au început să curgă atacuri la justitie, la mediul privat, la economia Romaniei.

"Stăm foarte prost. În decembrie 2016, românii au considerat că e bine și nu e bine să meargă la vot. Cei care s-au dus au crezut, în bună parte, minciunile PSD. PSD promisese numai lapte și miere. Dar, ghinion, cum a spus unul, nu a fost așa. Și-au dat singuri jos guverne, și-au dat cu stângul în dreptul. Realitatea guvernării nu s-a îmbunătățit. Am ajuns acum să avem un guvern care reușește contraperformanță după contraperformanță. Fără PSD, României i-ar fi fost mult, mult mai bine. PSD a ținut România în loc. Guvernul PSD refuză să se prezinte în Parlament pentru a obține un vot de validare, nemaivăzut, nemaiauzit. Guvernul propune pentru funcții europene importante persoane nepotrivite. Rușine, PSD! Eu am făcut ce putea un președinte să facă. Am reușit împreună cu voi și împreună cu românii. Abia aștept să treacă moțiunea și să scăpăm de PSD".

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Nord-Vest. Întrunirea avut loc la Cluj-Napoca, fiind prezenţi peste 1.500 de membri şi simpatizanţi PNL, parlamentari şi primari ai formaţiunii.

”Bună seara dragii mei! Bună seara dragii mei liberali! Bună seara dragii mei ardeleni liberali!”, a spus şeful statului la urcarea pe scenă.

Particianţii l-au ovaţionat, iar Iohannis a continuat: ”Aşa mai mere... Sunt foarte bucuros că vă întâlnesc astăzi, aici, în Cluj. Sunt foarte bucuros fiindcă putem să pregătim în sensul cel mai pozitiv viitorul României. Fiindcă, dragii mei, împreună vom face viitorul României”.