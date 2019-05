Klaus Iohannis face dezvăluiri despre ce i-au spus liderii europeni: Motivul pentru care România nu intră în Schengen

Președintele Klaus Iohannis a explicat că discutat cu liderii europeni despre problema Schengen, iar aceștia i-au răspuns direct. Motivul pentru care România nu este primită este din cauză că nicio țară nu dorește să-și conexeze sistemul informatic ultra sensibil cu o Românie care nu controlează lupta împotriva corupției. Președintele dă vina pe cei de la PSD pentru faptul că nu suntem în spațiul Schengen.



”Discuția despre Schengen este veche și faptul că nu suntem în Schengen are două motive:



1. O motivație este legată de modul în care ne comportăm noi: corupția și lupta împotriva statului. Nu vrea nimeni să-și conexeze sistemele foarte sensibile cu o țară care nu poate ține în frâu corupția. Ne-o spun oamenii pe față: rezolvați-vă problema corupției și mâine sunteți în Schengen. Asta mai durează un pic, că nu se poate rezolva cât timp sunt ăștia la putere și știți la cine mă refer.

2. A doua problemă nu ține de noi: nu au încredere că putem să ținem sub control fenomenul migraționist.



Am discutat cu toți liderii europeni. Am fost atât de aproape, atât de aproape să intrăm în Schengen, dar au câștigat PSD-iștii și totul s-a dus pe apa sâmbetei, totul s-a resetat. PSD-iștii sunt de vină că nu suntem în Schengen. Dacă continuam lupta împotriva corupției, consolidarea statului de drept, astăzi eram în Schengen și o spun cu toată răspunderea pentru că știu ce vorbesc! Nu din cauza voastră, nu din cauza francezilor nu suntem în Schengen, ci din cauza PSD-ului. O spun cu toată răspunderea!”, a spus Klaus Iohannis.Iohannids face dezvăluiri uluitoare: "Din cauza PSD nu suntem primiţi în Schengen