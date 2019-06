Klaus Iohannis laudă preşedinţia României la Consiliul European: s-au închis 100 de dosare, ceea ce este cam dublu faţă de alţii

Klaus Iohannis are şi cuvinte de laudă pentru Viorica Dăncilă. "Impactul pe termen lung al Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene există şi probabil o să vă surprindă răspunsul meu. România a reuşit să închidă aproape 100 de dosare, ceea ce este cam dublu faţă de ce au realizat alţii înaintea noastră sau mai mult decât dublu. România a reuşit pe lângă asta să organizeze un summit, Summitul de la Sibiu, care a pus bazele strategiei pentru următorul mandat al instituţiilor europene şi a fost considerat de toţi participanţii un succes. Aşadar, România a demonstrat că are şi oameni buni. Criticile pe care le aduc guvernanţilor rămân şi nemulţumirile mele pe care le exprim ca Preşedinte rămân fiindcă aceste lucruri trebuie spuse, nu are rost să ne amăgim", a declarat, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis.

Acesta a afirmat că, România are şi oameni buni, echipe tehnice pregătite. "Dar avem şi oameni foarte buni, avem oameni foarte buni în echipele tehnice, avem oameni foarte buni în echipele de la Bruxelles, echipele de negociere şi din cadrul Consiliului Uniunii, şi de negociere cu Parlamentul, şi iată am reuşit, cu toate ca avem un guvern fără strategii viabile şi fără o viziune pentru România, cu oamenii pe care totuşi îi avem, să mişcăm lucrurile exact unde nu s-au aşteptat majoritatea în Consiliul Uniunii Europene. Ceea ce rămâne după Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene sunt două lucruri: realizările tehnice, practice, care se datorează multor specialişti care au lucrat pentru aceste chestiuni, şi foarte bine au făcut, şi votului la referendum, care arată ca nu doar specialiştii noştri sunt pro-europeni, ci şi românii. Cred că cestea două sunt veşti excelente pentru cei care poate au privit încă cu reţinere şi cu scepticism România din cauza contraperformanţele guvernamentale, dar şi-au putut da seama că România nu numai că nu e pierdută pentru Europa, România este o ţară profund pro-europeană şi, contrar unei guvernări catastrofale, are oameni foarte buni", a mai sus Iohannis.