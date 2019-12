Klaus Iohannis marchează 30 de ani de la Revoluţia din 1989: "Călăii acelor zile se plimbă încă liberi" FOTO şi VIDEO

UPDATE: Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni seară, la Timişoara, că este copleşit de "un adânc sentiment de ruşine" pentru faptul că la 30 de ani de la Revoluţie, "cu câteva excepţii, călăii acelor zile se plimbă liberi", iar cea mai mare "dezonoare" pentru istorie este că nu s-a aflat încă adevărul despre crimele comise atunci, potrivit Agerpres.

"Acum trei decenii, timişorenii, conduşi de sentimente înalte de solidaritate şi curaj, aprindeau scânteia Revoluţiei. A trebuit să treacă multă vreme, aproape 45 de ani sub un regim opresiv, pentru ca naţiunea noastră să se descătuşeze. Lumina firavă a candelelor aprinse de timişoreni în Piaţa Maria, în semn de protest împotriva unui abuz al autorităţilor represive, a sădit sămânţa revoltei. În orele şi zilele următoare, pe străzile Timişoarei avea să fie vărsat sânge în numele libertăţii şi al democraţiei. Sângele semenilor noştri! Pentru prima dată, oamenii au strigat ceea ce le dicta conştiinţa, convinşi că gloanţele nu pot nimici idealurile şi nu pot frânge visurile", a spus preşedintele.



Iohannis a adăugat că Timişoara a încetat să mai fie doar un oraş, în urmă cu 30 de ani, când a devenit şi un adevărat simbol - "spiritul viu şi inalienabil al libertăţii noastre visate".



"Un spirit european care a izvorât din cea mai neagră noapte a umilinţei, fricii şi terorii. Uniţi de o singură dorinţă, timişorenii au avut curajul de a porni lupta pentru eliberarea neamului nostru. Curaj izvorât din nevoia de demnitate a unui popor ţinut captiv în bezna totalitară de către un regim comunist antiromânesc, ilegitim şi criminal. Ambiţia dictaturii comuniste a fost să îşi asigure trăinicia, dar revolta şi dorinţa românilor din acele zile de infern de a distruge răul generalizat instaurat de partidul-stat au fost mai puternice", a afirmat şeful statului.



Klaus Iohannis a evocat momentele de la Timişoara în urma cărora, sub sloganul "Azi în Timişoara, mâine-n toată ţara!", românii din toate oraşele mari au răspuns rapid la chemarea pentru câştigarea libertăţii.



"Suntem aici pentru că avem datoria să ne amintim. Împotriva poporului nostru, regimul comunist şi-a mobilizat în zilele lui decembrie 1989, în chip copleşitor, forţele răului. Într-un adevărat război împotriva manifestanţilor paşnici, românii au căzut victime acţiunii criminale a autorităţilor statului, care îşi făceau un titlu de glorie din a clama 'grija faţă de om'. În cele din urmă, regimul comunist s-a prăbuşit, aşa cum s-a şi instalat, prin crime şi abuzuri. Gloanţele au curmat vieţi, bâtele au schingiuit trupuri, flăcările au mistuit cadavre. Pentru libertate a fost plătit cel mai scump preţ. Fii şi fiice, fraţi şi surori, mame şi taţi au fost ucişi pentru aspiraţia lor arzătoare de a fi liberi", a spus, în discurs, şeful statului.



Iohannis a adăugat că nu îşi poate aminti de acele zile ale lui Decembrie 1989 "fără o adâncă emoţie", dar care "nu se poate compara cu durerea şi suferinţa celor care şi-au pierdut rudele apropiate, care şi-au căutat semenii şi nu i-au mai găsit niciodată, care încă aşteaptă să se facă dreptate".



"Dreptatea înseamnă aflarea vinovaţilor şi pedepsirea celor care au curmat vieţi, celor responsabili de represiunea dezlănţuită împotriva revoluţionarilor. Responsabili pentru crime. Responsabili pentru locul rămas gol din cauza cruzimii lor. Responsabili pentru chipuri îndurerate de copii orfani, văduve şi părinţi care nu au încetat niciodată să plângă. Îmi plec capul cu deosebit respect pentru voi, urmaşii celor dispăruţi, pentru eroi şi pentru martiri. Dar, în acelaşi timp, un adânc sentiment de ruşine profundă mă copleşeşte. La 30 de ani de la Revoluţie, cu câteva excepţii, călăii acelor zile se plimbă încă liberi. Cea mai mare dezonoare pentru istoria României postcomuniste este că nu am aflat încă adevărul despre crimele odioase săvârşite la Revoluţie, în care au fost implicate forţele de represiune ale regimului, în frunte cu Securitatea lui Ceauşescu", a spus preşedintele.



El a adăugat că "aceste orori nu pot rămâne în continuare nepedepsite, tiranii nu trebuie să scape oprobriului, adevărul cu privire la acele zile care au schimbat cursul istoriei trebuie elucidat".



"Această datorie neîmplinită a Justiţiei din România trebuie reparată pentru victime, dar şi pentru a restaura în întregime demnitatea unei naţiuni care, în sfârşit, şi-ar recupera astfel integral momentul fondator al democraţiei sale. Mai mult, asumarea corectă a faptelor Revoluţiei din Decembrie 1989, precum şi condamnarea publică a crimelor comunismului reprezintă paşi extrem de importanţi în apărarea amintirii eroilor noştri, precum şi pentru împiedicarea unor deghizări meschine a celor care profită de trecerea timpului şi, implicit, de diluarea memoriei colective. A spune azi că în România lui 1989 nu a existat o revoluţie anticomunistă este un act ruşinos de negare a sacrificiului uman incomensurabil", a subliniat şeful statului.

UPDATE: În alocuţiunea susţinută la Opera Naţională Română din Timişoara, Klaus Iohannis a spus că îşi pleacă capul "cu deosebit respect" pentru urmaşii celor dispăruţi la Revoluţie, pentru eroi şi martiri.



UPDATE: Klaus Iohannis a părăsit Bucureștiul la scurt timp după Ședinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor și Senatului consacrată aniversării a 30 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989 și a pornit spre Timișoara, i8nformează Agerpres.

Președintele a ajuns la Cimitirul Eroilor în jurul orei 17.10 și a depus o coroana de flori la Monumentul Eroilor Revoluției. Iohannis a stat aproximativ cinci minute la cimitir și apoi a plecat la Primăria Timișoara, pentru o scurta discuție cu edilul-șef și alti reprezentanți ai autorităților locale. Apoi, președintele Iohannis participa la slujba de pomenire a martirilor Revoluției, la Catedrala Mitropolitană, fiind așteptat de mitropolitul Banatului, IPS Ioan Selejan.

Mitropolitul Banatului i-a cerut șefului statului să decreteze o „zi a dezrobirii conștiinței românești”. „Mă bucur că faceți parte din aceia care nu răstălmăcesc istoria și să rămână pentru totdeauna că în decembrie a fost Revoluție. Cum să putem noi să le spunem acestor oameni din Timișoara că a fost lovitură de stat, când Timișoara a fost, timp de câteva zile, orașul fără de țară. Dumnezeu să-i odihnească în pace. De aceea am propus o zi închinată dezrobirii conștiinței românești”, i-a spus ÎPS Ioan Selejan președintelui Iohannis, la încheierea slujbei din Catedrala Mitropolitană.