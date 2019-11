Klaus Iohannis, ultimul discurs electoral înainte de alegeri: "PSD trage o linie colorată pe hartă şi spune că e realizare"

Dragii mei, am evoluat noi toți, și România și PNL și întreagă societate. Să ne amintim un pic ce am făcut noi în acest an, în materie de alegeri. Am început cu o surpriză, cred că a fost aproape cea mai mare surpriză, europarlamentarele, când românii au spus clar DA unei Românii europene şi moderne. Cine a citit bine rezultatele de la europarlamentare a văzut că românii au zis DA PNL-ului, felicitări!", şi-a început Klaus Ioahnnis discursul de la Râmnicul Vâlcea.

"La referndum lucrurile au mers mai bine. Românii au spus da pentru o justiție dreaptă și continuarea luptei anticorupției. Am continuat destul de bine. După ce s-a înțeles până și în Parlament mesajul a trecut ca prin minune moțiunea de cenzură și a fost dat jos în modul cel mai democratic posibl acea guvernare toxică. A fost atât de aproaoe de a pune cizma PSD-istă pe justiție. Apoi a trecut guvernul liberral Ludovic întâi", a continuat Klaus Iohannis trecerea în revistă a principalelelor evenimente.

Actualul preşedinte a criticat apoi guvernarea PSD. "Aest PSD, din păcate, a condus România în cei mai mulţi dintre cei 30 de ani de dupa Revolutie şi în aceşti 30 de ani PSD a făcut mult rău României. Fără PSD, România ar fi fost în acești 30 de ani mai departe, n-ar fi trebuit să plece 4 milioane de români în afară, poate și ar fi găsit rost aici, acasă, nu ar fi trebuit să vorbim din nou de atâția ani că ne dorim autostrăzi (...) Autostrada Sibiu-Pitești e o promisiune făcută de PSD așa cum fac ei, trag o linie colorată pe hartă și zic că e realizare. Așa își doresc și moldovenii autostradă, dar și aici rezultatul PSD este ZERO", a mai spus Klaus Iohannis.