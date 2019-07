Korodi Attila, UDMR: Nu întrevăd un protocol cu partidele de guvernământ

"S-a schimbat foarte mult peisajul politic, cel puţin în Parlament, dar şi în general, în România. La ora actuală, din cauza diferendelor de puncte de vedere şi a lipsei de reacţie pe legalitate a Guvernului, nu putem continua colaborarea parlamentară pe care am avut-o (...). Efectiv, la ora actuală, suntem în situaţia în care proiecte pe care le vom propune în perioada următoare vor fi aduse în faţa colegilor din Parlament şi vom încerca să găsim parteneri de la toate grupurile politice, punctual", a arătat Korodi Attila.



Acesta a adăugat că UDMR nu poate avea o colaborare strategică nici cu partidele de opoziţie, despre care spune că, de multe ori, au avut poziţii tranşante la proiectele care vizau lărgirea instrumentelor pe care le puteau utiliza comunităţile de minorităţi etnice în ceea ce priveşte educaţia, viaţa culturală sau administraţia locală.



"Dorim să avem un parteneriat cu toate partidele şi în acest un an şi jumătate să încercăm să minimizăm acele tendinţe care pot fi câteodată observate de a radicaliza anumite opinii legate de minorităţile etnice şi pe proiectele tehnice să putem să găsim soluţii comune. S-a schimbat peisajul politic, vor fi lupte puternice între partidele de opoziţie şi între partidele de opoziţie şi partidele de guvernământ şi acest lucru va scădea eficienţa activităţii parlamentare", a afirmat liderul Grupului UDMR din Camera Deputaţilor, citat de Agerpres.



Întrebat dacă nu se poate relua colaborarea cu partidele de guvernământ, Korodi a spus că nu întrevede o astfel de situaţie, arătând că poţi să colaborezi cu cineva doar "dacă ai încredere că acea colaborare este înţeleasă de amândouă părţile în acelaşi mod", iar "situaţia de la Valea Uzului a demonstrat că nu".



Prezent la conferinţa de presă, senatorul Tanczos Barna a punctat că este foarte posibil ca Uniunea să susţină iniţiative ale opoziţiei, dar în aceeaşi măsură şi iniţiative ale Guvernului, în cazul în care consideră că sunt benefice ţării şi diverselor politici publice naţionale.



"Cu siguranţă vom avea dialog inclusiv cu prim-ministrul, cu doamna Dăncilă, cu liderii partidelor de opoziţie, pentru că, aşa cum am demonstrat cu ocazia adoptării Codului administrativ de către Guvern, obligaţia noastră este de a trage semnale de alarmă în cazul în care interesele comunităţii noastre sunt afectate. Interesul este să trecem peste orice şi să căutăm dialogul cu Guvernul, cu opoziţia, în cazul în care avem nevoie de sprijin pentru a apăra aceste drepturi deja câştigate şi pentru a îmbunătăţi cadrul legislativ cu privire la reglementarea drepturilor minorităţilor naţionale în România', a mai punctat senatorul Tanczos Barna.