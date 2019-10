Kovesi, despre candidatura la Preşedinţie

"Am mai spus de 100 de ori, dar o mai spun o dată. În acest moment nu mă interesează o candidatură la Preşedinţie şi cred că tot ce am făcut în ultimul an demonstrează asta, inclusiv candidatura mea la şefia Parchetului European", a declarat Laura Kovesi joi la EuropaFM.

Laura Codruţa Kovesi a declarat în cadrul unui interviu pentru Ziare.com că revocarea ei de la şefia DNA a ajutat-o să se concentreze mai mult asupra candidaturii la şefia Parchetului European. Ea a avut astfel mai mult timp pentru a-şi pregăti dosarul pentru o poziţie atât de imprtantă. Fosta şefă DNA a vorbit şi despre protocoalele secrete cu SRI, desfiinţate de Curtea Constituţională.