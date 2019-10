Articol publicat in: Economie

Laura Codruţa Kovesi, confirmată de Consiliul UE în funcţia de procuror-şef european

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Consiliul Uniunii Europene a confirmat luni numirea procurorului român Laura Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european, iar această numire trebuie să fie confirmată acum şi de Parlamentul European, indică un comunicat de presă al Consiliului UE. Laura Codruţa Kovesi este în prezent procuror în cadrul Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României. Ea a deţinut anterior diverse poziţii de procuror în timpul carierei sale în România, printre care cea de procuror-şef al DNA. Biroul Procurorului Public European (EPPO), care se aşteaptă să fie operaţional la sfârşitul anului 2020, va fi o instituţie independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, corupţia sau frauda transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro. Lista infracţiunilor se va putea extinde în viitor pentru a include, de exemplu, faptele de terorism. Comisia Europeană salută acordul privind numirea Laurei Kovesi în funcţia de procuror-şef european Până în prezent, 22 de state membre s-au alăturat Parchetului Public European. Cele cinci state care nu participă încă - Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda şi Danemarca - se vor putea alătura în orice moment. EPPO va avea sediul central în Luxemburg şi va fi compus dintr-un procuror-şef şi un colegiu de procurori din toate ţările participante. Aceştia vor coordona investigaţiile curente desfăşurate de către procurorii delegaţi în fiecare stat participant. Consiliul UE, care s-a reunit în formatul COREPER (ambasadorii statelor membre), a decis joi că Laura Codruţa Kovesi va fi propunerea consiliului pentru poziţia de şef al Parchetului European, cu 17 din 22 de voturi exprimate.

