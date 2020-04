Laureat Nobel: "COVID-19 a fost scapat dintr-un laborator din Wuhan. A apărut in urma unei tentative de a produce un vaccin anti-SIDA"

Laureat al Premiului Nobel pentru Medicina, Montagnier afirma ca virusul SARS-CoV-2 ar fi rezultat dintr-o tentativa de a produce un vaccin impotriva virusului SIDA, scrie Agentia France Presse, citata de hotnews.ro.

Acest lucru este atestat, potrivit profesorului francez, de prezenta unor elemente ale HIV in genomul noului virus si chiar elemente ale „germenului malariei", a argumentat el, intr-un interviu acordat site-urilor frequencemedicale si pourquoidocteur.

Caracteristicile noului coronavirus nu au cum sa fi aparut de maniera naturala, arata Montagnier. Accidentul ar fi avut loc in laboratorul de inalta securitate din Wuhan, adauga acesta.

Profesorul francez a fost contrazis de alti reprezentanti ai comunitatii stiintifice. „Nu are sens. Sunt mici elemente pe care le gasim in alti virusi din aceeasi familie, alti coronavirusi in natura", il contrazice virusologul Etienne Simon-Loriere de la Institutul Pasteur din Paris.

„Sunt bucati ale genomului care seamana de fapt foarte mult cu secvente din materialul genetic al bacteriilor, al virusilor si al plantelor", spune el.

„Daca luam un cuvant dintr-o carte si acest cuvant corespunde unuia din alta carte, putem spune ca e vorba de o copie?" „E aberant", spune acest cercetator responsabil de structura genomica evolutiva a virusilor ARN de la prestigiosul institut Pasteur.

Informatiile privind forme modificate ale virusului care ar incerca sa se debaraseze de elementele straine (bucati genetice ale HIV) si care ar fi fost observate in Seattle, in Statele Unite, potrivit controversatului laureat al Nobelului, sunt false, a adaugat Simon-Loriere, care a preferat sa se abtina de la orice comentariu in privinta „undelor" invocate de Montagnier.

Montagnier, fost angajat al Institutului Pasteur, a primit premiul Nobel pentru medicina in 2008 pentru identificarea virusului responsabil de SIDA, alaturi de colega sa din acea vreme, Francoise Barre-Sinoussi. In acel an, premiul Nobel a mai fost acordat lui Harald zur Hausen.