LAZIO ROMA CFR CLUJ (ora 22:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în EUROPA LEAGUE

LAZIO ROMA CFR CLUJ LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROPA LEAGUE. "Este o partidă importantă de Europa League, cu CFR Cluj, în care calificarea noastră este aproape imposibilă. Cât timp matematica nu ne condamnă, vom face totul ca să mergem mai departe. Suntem în această situație din vina noastră, dar şi din cauza unor factori externi. În campionat prestăm un fotbal foarte bun. În Europa am fi putut avea o tragere la sorţi mai bună. Băieţii au fost buni în ce privește evoluțiile, mai puţin rezultatele. Pentru calitatea pe care o avem ar trebui să trecem de grupe, dar probabil nu o vom face. Vom şti mai multe după meciul cu CFR Cluj", a declarat antrenorul capitolinilor, Simone Inzaghi, înainte de meciul LAZIO ROMA - CFR CLUJ.

LAZIO ROMA CFR CLUJ LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROPA LEAGUE. "Este greu când te întorci, nu e uşor să repeţi performanţa, mai ales că Lazio Roma are patru victorii şi două egaluri pe teren propriu. Ne trebuie un punct, dar nu vom juca la egal. Vrem să câştigăm, dar va fi greu. Toate echipele din Italia care au venit pe Olimpico au luat şi patru goluri. Lazio Roma are un lot mult mai valoros, dar noi vom încerca din nou să facem istorie pentru România", a declarat Dan Petrescu. DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, joi, de la ora 22:00, LAZIO ROMA CFR CLUJ LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

LAZIO ROMA: Proto - Bastos, Vavro, Acerbi - Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony - Correa, Caicedo. Antrenor: Simone Inzaghi.

CFR CLUJ: Arlauskis - Susic, Burcă, K. Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - Deac, Traore, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu.

LAZIO ROMA - CFR CLUJ, meci din etapa a 5-a a Grupei E din Europa League, se joacă, joi, de la ora 22:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK PLUS. În tur a fost CFR Cluj - Lazio Roma 2-1. Ali Palabiyik va arbitra meciul LAZIO ROMA CFR CLUJ, ajutat de asistenţii Serkan Olguncan şi Cem Satman, iar rezervă a fost desemnat Mete Kalkavan.