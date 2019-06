Legea votului din străinătate blocată la Senat, din lipsă de cvorum. Tăriceanu: Vaşnicii PNL-işti şi USR-işti au strălucit prin absenţă

Biroul Permanent al Senatului are 13 membri - 1 de la ALDE, 7 de la PSD, 1 USR, 1 UDMR, 3 PNL. Reprezentanţii USR şi PNL în Biroul permanent al Senatului sunt: Silvia Dinică, Alina Gorghiu, Marcel Vela, Cornel Popa.

"Am fost la şedinţa Biroului, unde a fost prezentă şi presa: au fost 4 membri ai Biroului Permanent. Vaşnicii reprezentanţi ai PNL şi USR, care au urlat ca din gură de şarpe că românii au fost umiliţi la alegerile din 26 mai, au „strălucit" prin absenţă. Dovedesc încă o dată că totul a fost numai o speculaţie politică şi un joc penibil ca să plângă pe urma românilor din diaspora şi nu îi preocupă cu adevărat care e soluţia pentru a îndrepta lucrurile. Altfel, ar fi fost prezenţi la şedinţa Biroului Permanent pentru a demara procedurile aşa cum am prezentat. Sper ca următoarea şedinţă pe care am convocat-o pentru luni dimineaţă la ora 10 să aibă cvorumul necesar, astfel încât deciziile anunţate să poată fi luate şi, evident, să urgentăm procedura şi adoptarea proiectului lege, în aşa fel încât în această sesiune, săptămâna viitoare, el să fie adoptat, să meargă spre publicare în Monitorul Oficial", afirmă Călin Popescu Tăriceanu.

El spune că în şedinţa de vineri a Biroului Permanent al Senatului urmau să fie demarate procedurile legale referitoare la legea privind votul în străinătate.

"Ieri, Comisia comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor condusă de senatorul ALDE Dorin Bădulescu a reuşit să adopte forma finală a votului în diaspora. Aceste modificări la legea existentă s-au realizat printr-un consens pe care îl salut şi care îmi doresc să fie un bun exemplu de cum se pot elabora legile în Parlament, atunci când lucrările sunt conduse cu o minimă înţelepciune şi diplomaţie. Astăzi trebuia să decidem în şedinţa Biroului Permanent ca proiectul de lege să fie transmis spre avizare instituţiilor abilitate, astfel încât luni să primim avizele, să îl repartizăm la Comisia juridică şi tot luni după amiază în şedinţa de plen să putem adopta proiectul de lege, urmând ca după aceea să îl trimitem şi la Camera Deputaţilor, care e cameră decizională", explică Tăriceanu.

Preşedintele Senatului se declară decis să arate tuturor românilor din diaspora, "că nu a existat niciun fel de intenţie ascunsă din partea vreunei autorităţi a statului de a le împiedica dreptul la vot", iar ceea ce face Parlamentul e cea mai bună demonstraţie pentru a demonta aceste aserţiuni.