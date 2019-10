Articol publicat in: Politica

Legile cerute de USR pentru susţinerea Guvernului Orban nu au fost introduse pe ordinea de zi. Reacţia lui Dan Barna

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins introducerea pe ordinea de zi a plenului de luni a proiectelor promovate de USR pentru susţinerea Guvernului PNL: proiectul privind alegerea primarilor în două tururi, inițiativa legislativă „Fără penali” și abrogarea recursului compensatoriu. Dan Barna spusese că adoptarea acestor legi de în Parlament poate testa majoritatea în jurul noului guvern liberal. UPDATE Dan Barna, liderul USR, a acuzat un boicot PSD, UDMR şi Pro România după şedinţa Biroului permanent în care au fost respinse proiectele USR. "Adevărata majoritate din Parlament la lucru: “Fără penali, alegeri locale în două tururi și abrogarea recursului compensatoriu, boicotate de PSD, UDMR și Pro România” E majoritatea anti-reforme, e majoritatea care privește doar spre propriile interese, majoritatea toxică. Împotriva lor luptăm. Și nu ne oprim până nu câștigăm", a scris Barna pe Facebook. La rândul său, Victor Ponta, liderul Pro România, a spus că nu există nicio Alianţă PSD - PRO - UDMR - Minorităţi, ci "doar o lecţie pentru USR care, din aroganţă sau din ignoranţă, nu inteleg să işi respecte electoratul şi regulile democratice”. ”ProRomânia susţine şi va vota pentru: abrogarea recursului compensatoriu în cazul infracţiunilor de violentă; pentru revenirea la sistemul de alegerea a primarilor din două tururi (aplicabilă însă, cel mai probabil, din 2024 ); legea care interzice ocuparea funcţiilor publice de către cei condamnaţi penal de un judecător ( nu “penalii”-că acum “penal” este Dan Bârnă , iar eu care sunt achitat de judecători aştept de câţiva ani scuzele celor care mă făceau “penal”)!. Vom vota aceste proiecte pentru că aşa considerăm că aşteaptă electoratul nostru - nu însă că aşa ne cer sau ne ameninţă Barna şi USR !”, a precizat Victor Ponta luni. El consideră că Dan Barna şi USR ”au venit cu aceste proiecte ca un şantaj la adresa PNL în războiul lor absurd de ocupare (prin manipulare) a electoratului de dreapta-oricum proiectele erau blocate la Comisii şi nu pot fi votate până nu au raport-totul a fost doar UN JOC DE IMAGINE” ”Şi PRO România, şi UDMR şi Grupul Minorităţilor le-au dat o mică lecţie: “Nu aveţi majoritate, nu folosiţi voturile noastre ca să va bateţi cu PNL, nu şantajaţi PNL prin jocuri la Camera Deputaţilor, luptaţi-vă cât vreţi cu PNL dar nu vă bazaţi pe noi pentru asta!”, a mai scris Victor Ponta. _______ Raluca Turcan, liderul deputaților PNL, a cerut în ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților includerea pe ordinea de zi de luni a proiectului pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin, inițiativa USR „Fără penali”, precum și inițiativa legislativă privind transpunerea în lege a rezultatului referendumului pe justiţie.



Pentru includerea proiectului "Fără Penali" pe ordinea de zi a plenului Camerei au votat PMP, USR, PNL și minoritățile, iar Pro România și PSD s-au abținut.



La inițiativa alegerii primarilor în două tururi, PNL, USR și USR au votat pentru includerea pe ordinea de zi, iar Pro România și PSD s-au abținut. Minoritățile nu au votat propunerea PNL. Inițiativa „Fără penali”, cea a abrogării recursului compensatoriu și proiectul de lege pentu alegerea primarilor în două tururi de scrutin fac parte din lista de condiții impuse de USR pentru susținerea Guvernului PNL la votul din Parlamentul României. Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, că majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului Orban ar putea fi testată în Parlament prin dezbaterea şi adoptarea celor trei proiecte de lege solicitate de partidul său - 'Fără penali în funcţii publice', abrogarea recursului compensatoriu şi alegerea primarilor în două tururi de scrutin. "Astăzi, în scurt timp, va avea loc comitetul liderilor, iar reprezentantul nostru va cere trecerea pe ordinea de zi a acestor proiecte de lege şi sperăm ca toţi parlamentarii care au susţinut moţiunea de cenzură să vină alături în susţinerea acestor iniţiative. Sunt proiecte pe care PSD le-a blocat în trecut. USR nu a solicitat beneficii sau funcţii, a solicitat nişte modificări de legislaţie prin care ar fi foarte clar pentru români că lucrurile intră într-o logică normală de însănătoşire a societăţii. Din acest punct de vedere, vom vedea ce se va întâmpla astăzi şi mâine în Parlament. Contăm foarte mult pe existenţa acestei majorităţi. Premierul desemnat, preşedintele României consideră că există o majoritate care poate să susţină această guvernare. Foarte bine, pe asta ne bazăm şi noi. În măsura în care vom putea adopta aceste proiecte vom putea să mergem mai departe fără niciun fel de problemă", a spus Dan Barna, la Palatul Parlamentului. El a adăugat că, dacă nu există majoritate pentru adoptarea acestor proiecte, înseamnă că în continuare există "o criză politică majoră", iar miza acestor două zile în Parlament este tocmai încercarea şi testarea acestei majorităţi. "În momentul în care nu avem majoritate, nu ajungem în situaţia de vot (a Guvernului Orban - n.r.). Avem două zile în care putem testa dacă avem majoritate. Mâine după-amiază am o nouă întâlnire cu Ludovic Orban în care vom analiza ce s-a realizat din ce am discutat la întâlnirea anterioară. Vrem să se confirme că există această majoritate funcţională", a menţionat Barna. loading...

