Lia Olguţa Vasilescu şi-a anunţat candidatura la Primăria Craiovei

Lia Olguța Vasilescu a câștigat două mandate de primar al Craiovei, în 2012 și 2016. La al doilea a renunțat în 2017, când a fost numită ministru al Muncii în guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă. Ulterior, președintele Klaus Iohannis a respins în repetate rânduri nominalizările ei la funcțiile de ministru al Transporturilor și ministru al Dezvoltării, invocând drept motive lipsa de experiență, "limbajul folosit în comunicările publice" și "presiunile asupra justiției".

Olguţa Vasilescu, după scandalul Aurelian Bădulescu - Nicuşor Dan. "Ce e puişorilor? Aţi uitat cum faceaţi când eram noi la guvernare?"

"Acum 4 ani castigam Primaria Craiovei cu votul a 61 la suta dintre cetateni, dupa un mandat in care indeplinisem aproape 90 la suta din promisiunile facute in campania din 2012. Acum imi pregatesc proiectele pentru urmatorul mandat de primar si sunt sigura ca vor fi pe placul craiovenilor carora le multumeac pentru increderea acordata de fiecare data cand le-am cerut votul! Prin tot ce am facut, si in calitate de primar, dar si de parlamentar sau ministru, am incercat sa nu dezamagesc si sa fac totul cum pot eu mai bine pentru ca viata lor sa fie una mai buna. Orasul e complet schimbat fata de 2012, dar mai sunt multe lucruri bune de facut si pentru viitor...", a transmis Olguţa Vasilescu într-un mesaj publicat pe Facebook.